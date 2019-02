Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, din Satu Mare, declanșeaza o ancheta dupa ce, pe facebook, a fost postata o filmare cu mai mulți elevi care se bat cu pumnii și picioarele atat in incinta unitații, cat și in afara acesteia, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pe o rețea de socializare…

- Violenta fara margini! O tanara a fost batuta cu pumnii si cu picioarele, apoi tarata de par, in plina strada, de cel care parea a fi iubitul ei. Si totul s-a petrecut de fata cu prietenii barbatului, care au filmat toata scena, in loc sa o salveze pe fata care, desi era lovita cu brutalitate, tot ea…

- Violența in randul adolescenților se raspandește ca o epidemie. Un nou atac infiorator a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. In imagini, se vede cum 3 fete lovesc un copil cu dizabilitați.

- Un copil necajit, dintr-o comuna din județul Botoșani, a fost batut fara mila de doi adolescenți. Momentul in care aceștia il lovesc in cap, cu pumnii și picioarele, pana il lasa fara suflare in zapada, a fost filmat, iar clipul a ajuns pe internet și a starnit revolta in mediul online.

- Decizie de ultima ora a magistraților in privința tinerilor care au batut cu pumnii și picioarele o jandarmerița, la protestul din 10 august.Agresorii jandarmeritei de 23 de ani snopite in bataie la mitingul Diasporei din 10 august au fost eliberati. Judecatorii au decis ca cei patru inculpati…

- Un barbat a fost condamnat pentru omor, iar instanta a stabilit ca bunurile mobile si imobile ale acestuia sa fie vandute pentru a putea fi platite daunele morale si materiale ce urmeaza sa le primeasca sotia victimei si cei patru copii ai sai.

- Un barbat de 51 de ani, din județul Gorj, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a generat panica in gara din Targu-Jiu, dupa ce ar fi lovit cu pumnii și picioarele trei persoane fara adapost și le-ar fi amenințat cu un cuțit, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri…

- Opt elevi de la Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea, implicati intr-o bataie in scoala, momentul fiind filmat si postat pe Facebook, au fost sanctionati cu scaderea notei la purtare, urmand sa fie luate masuri si fata de mai multi angajati, transmite corespondentul MEDIAFAX.