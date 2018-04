Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost arestati preventiv dupa ce au lovit cu cruzime un batran de 66 de ani. Victima, pusa la pamant, a fost batuta cu pumnii si picioarele pana nu a mai putut misca. Incidentul care a avut loc intr-un pasaj din Brasov a fost suprins de camerele de supraveghere.

- Imagini de o violenta extrema surprinse de o camera de supraveghere intr-un pasaj din centrul Brasovului. Un barbat de 66 de ani este batut crunt de doi tineri, unul de 18 și celalalt de 23 de ani.

- Bietul om a fost asa de batut, incat a ramas inconstient. Unul dintre ”animale”, ca om nu se poate numi, a continuat sa il loveasca pe bietul om, in conditiile in care acesta era inconstient.

- Numarul mediu de pensionari a scazut la 5,228 milioane persoane in 2017, cu 29.000 persoane mai putine fata de anul precedent, iar raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul National…

- O femeie a murit iar alte doua persoane au fost grav ranite intr-un accident produs luni dupa amiaza pe DN 2 E 85, la iesire din Ramnicu Sarat limita cu judetul Vrancea, transmite News.ro . Cele trei victime sunt din judetul Vrancea, cu domiciliul in satul Coroteni din comuna Slobozia Bradului. Potrivit…

- Update: Din primele date, un barbat de 36 ani din Rimnicu Sarat care circula cu un autoturism pe DN 2 E 85 pe directia Buzau catre Focsani, in apropierea limitei dintre judete, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil umed si a patruns…

- Vineri, începând cu ora 7:30, a fost închisa circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, între București și Drajna, km 12+000 – km 105+500, din cauza viscolului puternic și a vizibilitații reduse, anunța CNAIR. …

- Incepand cu anul scolar 2013-2014, sahul a fost introdus in scoala primara, ca disciplina optionala. Insa nu toate scolile indeplinesc conditiile minime pentru ca aceasta activitate sa se desfasoare cu succes deoarece, lipsesc, in primul rand, cadrele didactice calificate, instructorii si antrenorii…

- Cutremurul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Cel mai puternic cutremur din acest an a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs miercuri la pranz, tor in zona seismica Vrancea. Seismul a fost…

- Prime Minister Viorica Dancila is the new PSD executive chair, the extraordinary Congress of PSD has decided on Saturday. Marian Neacsu has been elected secretary general of the PSD.The extraordinary Congress has validated vice-chairs by development regions:* North-East Region…

- In cadrul Congresului extraordinar au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare: Regiunea Nord-Est (Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava): Doina Fedorovici (PSD Botosani) si Gabriel Vlase (PSD Bacau). Doina Fedorovici s-a angajat in 1994 la cabinetul de parlamentar al Vioricai…

- Sunt peste 5 milioane de pensionari in Romania, iar cei mai mulți dintre ei au muncit o viața intreaga si au platit contribuții la stat. Si cu ce s-au ales? Pilonul I se calculeaza in funcție de vechime, de salariile pe care le-au avut fiecare, dar și de valoarea punctului de pensie, care in prezent…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…

- Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat si in noaptea de joi spre vineri, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 0.57, la o adancime de 142,6 kilometri. Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea 3,9 si s-a…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu Dragnea și-a schimbat planurile…

- Pompierii intervin, vineri seara, in judetul Vrancea, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, trenul se afla la…

- Un incendiu a cuprins, vineri seara, in judetul Vrancea, locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, citat de News.ro , trenul se afla la circa un kilometrui de Gara Sihlea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:57, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata datele Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP)

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Ieri, 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, toti din municipiu Sebes, ca persoane banuite de comiterea unei agresiuni, fapta reclamata politiei in seara zilei de 23 februarie 2018.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 a avut loc sambata in judetul Buzau aflat in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc la ora 12:00 si a fost localizat de Institutul National pentru Fizica Pamantului in judetul Buzau la o adancime de doar 15 kilometri. Tot sambata dimineata, la ora 6:53, a avut loc…

- Politistii brasoveni au descoperit noi detalii in cazul accidentului mortal din localitatea Cristian. Pe langa faptul ca era baut si nu avea permis de conducere, soferul in varsta de 30 de ani este acuzat si de furtul autoturismului cu care a provocat accidentul, in urma caruia un pasager in varsta…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un parapet de beton, iar apoi s-a rasturnat, in dreptul localitatii Cristian, judetul Brasov. Accidentul a fost produs de un sofer baut si fara permis, acesta fiind retinut de politisti pentru…

- Gara Brasov ramane un loc periculos, in ciuda masurilor luate de autoritatile locale. Dupa ce in urma cu cateva zile un adolescent in varsta de 17 ani, a jefuit doi calatori, acum, o adolescenta și doi tineri au talharit un barbat. Suspecții au pus ochii pe un barbat de 56 de ani, din județul Buzau,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ, cu depunere de strat de zapada consistent in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Cele 14 judete care se vor afla sub cod galben de vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.2 a avut loc in judetul Vrancea, la 100 de kilometri adancime la ora 01.56.Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la 161 km N de Bucuresti, 45 km V de Focsani si 8 km V de Nistoresti.Acesta este al doilea cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Duminica dupa-amiaza, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,9 fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri, noteaza News.ro.…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/02/2018 la ora 03:00:26(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 124.4km.

- Un politist din Botosani a fost condamnat la 1 an si 1 o luna de inchisoare, dupa ce a batut un tanar anchetat. Victima provenea din centrele de plasament si era banuita de furt. Politistul mai are o condamnare la activ. Acesta a omorat un batran, cu masina in urma cu 7 ani.

- Aseara, la Bumbești Jiu, in jurul orei 23:30, un tanar, de 24 de ani a fost gasit, in fața unui local public, in stare de inconstiența. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca acesta ar fi avut un conflict cu un alt tanar, de 23 de ani, din localitate, care ar fi exercitat…

- Cinci tineri din județul Buzau au fost implicați intr-un grav accident de circulație produs, ieri pe DN 2B, la intrarea in localitatea Baldovinești. Unul dintre raniți este in stare grava. Potrivit deBraila.ro, un Volkswagen cu numere de Dambovita, in care se aflau cinci persoane din județul Buzau a…

- Cinci tineri din județul Buzau au fost implicați intr-un grav accident de circulație produs, ieri pe DN 2B, la intrarea in localitatea Baldovinești. Unul dintre raniți este in stare grava. Potrivit deBraila.ro, un Volkswagen cu numere de Dambovita, in care se aflau cinci persoane din județul Buzau a…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 27/01/2018 la ora 08:48:12 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 91.2km.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres. Primul seism, de 3 grade pe ...

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare...

- La 98 de ani a fost batut și lasat intr-o balta de sange pentru 10 lei. Este povestea trista a unui barbat din Poienile de Sub Munte, Maramureș, care a fost atacat cu bestialitate de doi indivizi care au vrut sa ii fure banii. Agresorii, tata și fiu, de 56 de ani și respectiv 21 de ani, au intrat peste…

- Pompierii de la ISU au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta, din orasul Patarlagele. Ajunsi la fata locului, pompierii plecati de la Statia Maruntisu cu doua autospeciale au gasit o femeie decedata, cel mai probabil din cauza intoxicatiei…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din Radauti a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a decis sa-si recupereze cu forta o presupusa datorie pe care o avea fata de el un individ din Darabani, judetul Botosani. Radauteanul a aflat ca „datornicul" a venit la Maneuti si acolo lucrurile au luat ...

- "Sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile nationale din judetele Maramures, Botosani si Vrancea sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase in trafic, intrucat pe multe tronsoane se circula in…