Violenţa domestică, preocupare permanentă. Ce spune Marius Budăi "Ar trebui sa ne preocupe pe toti factorii de decizie nu numai acum, cand in spatiul public apar teme de acest gen. Trebuie sa fie o preocupare permanenta a noastra. (...) Aceste dezbateri pot sa aduca consistenta in tot ceea ce ne dorim sa facem si numai in cadrul acestor dezbateri si prin dialog putem gasi acele masuri pe care sa le implementam in viitor, astfel incat aportul nostru, al tuturor, la rezolvarea acestei probleme atat de importante de prevenire si combatere a violentei domestice prin educatie sa fie la adevarata valoare. (...) Guvernul Romaniei recunoaste necesitatea asigurarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, acuza, intr-un comunicat de presa, ca „forțele de dreapta incearca sa acrediteze falsa idee ca economia Romaniei are probleme, fiind obisnuiti sa critice in mod nejustificat Guvernul Romaniei, sa voteze in Parlament contra interesului national si a cresterii…

- Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP) si creeaza premisele pentru obtinerea unei pensii ocupationale, suplimentara, distincta…

- Ombusdmanul european a lansat o ancheta privind sponsorizarile private pentru președinția Romaniei la Consiliul UE, potrivit politico.eu.Investigația a pornit dupa plangerea ONG-ului „Foodwatch” cu privire la sponsorizarea de catre Coca Cola a președinției rotative asigurata de Romania in…

- Corespondența de la Carmen Dinu Am inteles cu totii ca Uniunea Europeana este intr-un moment de cotitura si daca nu vom actiona uniti, nu vom da un sens bun constructiei europene, si toate acestea trebuie sa ne ghideze si pe urmatoarea perioada, sa aducem plusvaloare, a afirmat premierul Viorica Dancila,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la ceremonia de incheiere a Președinției romane a Consiliului UE la Ateneul Roman, ca Guvernul a luptat pentru o Uniune Europeana a tuturor, una care promoveaza unitate in diversitate și in care ura, discriminarea nu iși au locul.„Am demonstrat ca Romania…

- "Domnul presedinte stia de la inceput stadiul pregatirii pentru preluarea presedintiei. Am avut o discutie cu domnul presedinte inainte, i-am explicat ca suntem pregatiti, ca stim ce dosare vor fi finalizate si ca vom prelua din mers, ca stiu cum functioneaza institutiile europene, dar totusi a iesit…

- PSD a depus, saptamana aceasta, un proiect de lege, la Senat, care prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in functie de studiile absolvite de catre angajati. Astfel sunt introdusi, pentru toti angajatii din economia nationala, inclusiv cei de la privat, coeficienti de raportare la salariul minim,…

- Intrebat ce se va intampla cu Legea pensiilor daca seful statului o va retrimite la Parlament, ministrul Marius Budai a precizat ca legea va fi votata iar. "Voi propune doamnei sa facem, si voi discuta si cu comisiile, si cu Coalitia, o sesiune extraordinara, sa o redezbatem si sa o revotam",…