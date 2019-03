Violatori eliberați pentru că victima era "prea masculină" Aproximativ 200 de persoane au protestat in fața unei Curții de Apel din orașul italian Ancona, dupa ce a fost dezvaluit faptul ca doi barbați au fost eliberați de acuzațiile de viol, in parte pentru ca presupusa victima parea "prea masculina" pentru a fi o ținta de atracție. Motivele care au stat la baza hotararii din 2017 au ieșit la iveala vineri, cand cea mai inalta instanța din Italia a respins verdictul instanței inferioare și a ordonat rejudecarea cauzei. Barbații au fost condamnați, in prima instanța, in 2016, pentru viol asupra unei femei de origine peruana, care avea 22 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

