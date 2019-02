Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 23 februarie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au identificat si depistat un barbat in varsta de 61 ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni de viol și talharie calificata.El fusese recent eliberat condiționat din pușcarie dupa…

- Adrian-Oliver Ristea, ofiter de politie in cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de doua infractiuni de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii…

- Un violator in serie din Suceava a fost prins dupa aproape cinci luni in care a facut mai multe victime, precizeaza observator.tv. Ultimul caz i a socat chiar si pe anchetatori. Barbatul a violat o tanara pe care a abordat o chiar pe holul Policlinicii din oras.S a dat drept medic si a invitat o la…

- Marti, 22 ianuarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant un tanar, in varsta de 25 de ani, imediat dupa ce a incercat sa retraga o suma de bani din contul unei femei, prezentand unitatii bancare o procura falsa. La data de 21 ianuarie…

- Politistii bucuresteni au confiscat, in urma a 13 perchezitii domiciliare, peste 570.000 de tigarete de contrabanda, informeaza marti DGPMB, potrivit Agerpres. "Duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Vineri, 14 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in timpul unor verificari, au retinut un barbat, in varsta de 28 ani, din Bucuresti, dupa ce acesta a fost depistat cu 10 kg tutun maruntit asupra sa, in scopul comercializarii catre diferite persoane…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…