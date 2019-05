Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia au motivat sentinta de achitare definitiva a unui om de afaceri condamnat in prima instanta de Tribunalul Arad la 15 ani de inchisoare pentru un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro.

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie amanat pentru 11 iunie judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si…

- Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Motorina, dupa ce in prima instanta el fusese condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare. In schimb, Radu Nemeș a fost condamnat pentru comiterea a doua infracțiuni, iar pedeapsa lui este…

- Așa cum scrisesem in avancronica ultimului meci din etapa a XXV-a a campionatului Ligii a II-a de fotbal, cel de la Ploiești, dintre Petrolul și Energeticianul, antrenorul principal al Petrolului, Mugurel Cornațeanu, avea sa foloseasca un prim „11”, din care, fara falsa modestie, am ghicit 10 dintre…

- Instanta a emis mandat european de arestare pe numele lui Cristian Rizea, fostul deputat fiind dat in urmarire internaționala, potrivit unor surse judiciare. Decizia vine dupa judecatorii instantei supreme l-au condamnat, ieri, la 4 ani si 8 luni de inchisoare, definitiv, pentru trafic de influenta.Fostul…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar, instanta a dispus incetarea procesului penal impotriva lui Lucian…