Vio TransGrup angajeaza: Vezi locuri de munca disponibile

- Peste 25.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cela mai multe – 1.480 – fiind pentru lucrator comercial, agent de securitate si muncitor necalificat in industria confectiilor, potrivit Agentiei Nationale pentru ...

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 1.305 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Germania sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania Post-ul 1.439 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European! Vezi cum poți aplica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, sunt subventionate locurile de munca ocupate de absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.439 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Se cauta educatoare, asistent educațional, asistent medical, dar și ingineri in diferite domenii de activitate, femeie de serviciu, consilieri, agent contractari și achiziții, bucatari sau auditori interni in sectorul public. Se ofera condiții avantajoase de munca și plata:

- Astazi si maine, la Iasi, se desfasoara o noua editie a Targului de Cariere. Organizatorul evenimentului, Ioana Oros, a precizat ca participa peste 60 de companii si aproximativ 20 la suta dintre acestea ofera locuri de munca in domeniul IT. Astazi standurile sunt deschise pana la ora 19 iar maine targul…

- 376 de joburi disponibile sunt inregistrate la aceasta data in evidențele AJOFM Vaslui. Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 376 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 192, Agenția…

- „Avem disponibile 287 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 194 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Sociala", a adaugat…

- Daca esti in cautarea unui loc de munca stabil si bine platit, Caroli vine cu solutia ideala. Acolo iti poti gasi slujba ideala, iar munca depusa de tine sa fie apreciata la certa ei valoare. Ultima actualizare: Vineri, 02 Martie 2018 14:19

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca a vorbit “de la social-democrat la social-democrat” cu presedintele Camerei Deputatior, Liviu Dragnea, si i-a transmis ca reforma sistemului judiciar ar trebui sa fie “in…

- „Avem disponibile 286 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 193 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Aociala", a adaugat…

- Daca ai studii minime legale, disponibilitate pentru lucrul in 3 schimburi și indemanare, daca ești o persoana serioasa și muncitoare - ai toate șansele sa-ți gasești de lucru intr-o companie care platește la timp salariile, ofera tichete de masa, spor de noapte 25%, ore suplimentare platite cu 175%,…

- In Argeș, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt disponibile 284 de locuri de munca. Foarte puține, daca comparam cu numarul șomerilor inregistrați la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș – 10.411 persoane la sfarșitul lunii ianuarie. Din…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 466 de locuri de munca, din care: – 30 pentru Post-ul 466 de locuri de munca disponibile in județul Dambovița, prin AJOFM apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 770 locuri…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPTR) intr-un comunicat de presa remis…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Operatorii economici ofera, marti, la nivel national, peste 30.200 de locuri de munca, cele mai multe pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de...

- Un numar de 30.200 de locuri de munca au fost inregistrate astazi la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, la recoltat mazare.

- In aceasta saptamana, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- In evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 de locuri de munca. In județul Satu Mare sunt vacante un numar de 293 de slujbe. Cele mai multe locuri de munca sunt in București (9.228), Prahova (2.025) și Arad (1.997), iar cele mai puține in județele…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile…

- 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.

- Peste 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in București, Prahova și Arad, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit evidențelor ANOFM, in județul Satu Mare sunt vacante 269 de locuri de munca. Dintre cele 27.021 locuri de…

- La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 667 locuri…

- LOCURI DE MUNCA…In aceasta saptamana agentii economici au pus la bataie 317 locuri de munca pe raza judetului Vaslui. Astfel, in municipiul Vaslui sunt oferite 110 locuri de munca, in Barlad 64 de locuri, iar in Husi 32 locuri de munca. Si in aceasta saptamana, agentii economici doresc sa angajeze persoane…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- ARHIVATORUL, cel mai mare depozit de siguranța de documente din Transilvania, fiind in continua dezvoltare, atat zonala, cat și naționala, angajeaza: 4 arhiviști, 11 arhivari, 4 legatori manuali, 2 operatori scanare. Read More...

- Daca te lauzi cu foarte bune abilitați de ascultare și comunicare, daca iți place sa-i propui clientului cele mai potrivite soluții și ești pasionat de tot ce inseamna tehnologie electro IT - ai toate șansele sa-ți gasești un loc de munca intr-un mediu de lucru modern, care incurajeaza activitatea și…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati anunta ca, atat la nivelul municipiului Galati, cat si in regiune sunt disponibile 712 locuri de munca disponibile. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt pentru postul de ucenic, respectiv 217. Unul dintre angajatori este Santierul…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 315 locuri de munca, din care: – 20 pentru Post-ul Oferta de locuri de munca disponibila in baza de date a AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 633 locuri…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- Compania targovișteana Geo-Sting angajeaza: Instalatori, Electricieni, Automatiști Daca este dinamic și pasionat de acest domeniu, te vrem in echipa noastra! Post-ul Cauți un loc de munca? Compania Geo-Sting face angajari! Salarii atractive apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 307 joburi disponibile sunt inregistrate la aceasta data in evidențele AJOFM Vaslui. Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 307 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 107, Agenția…

- S.C. LIVAS CLOTHING S.R.L. ANGAJEAZA CONFECȚIONERI articole textile MUNCITORI CALCAT MUNCITOR ȘPANUITOR MUNCITORI necalificați Oferim: – Contract de munca pe Post-ul Cauți un loc de munca? Livas Clothing angajeaza personal cu sau fara calificare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- Timisoara ramane in continuare o piata atractiva pentru personalul calificat aflat in cautarea unei slujbe, iar programatorii si dezvoltatorii de soft sunt cei mai solicitati. Firmele din orasul de pe Bega au lansat pe unul dintre principalele portaluri de recrutare mii de oferte.

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca prin AJOFM Dambovița compartiment EURES, ofera 150 de locuri de munca vacante pentru Post-ul 150 de locuri de munca vacante in domeniul agriol, in Spania. Pana la 6,25 euro brut/ora apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 256 de locuri de munca, din care: – 8 pentru Post-ul 256 de locuri de munca vacante, la acest moment, in baza de date AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…