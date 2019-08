Stiri pe aceeasi tema

- Am avut un prim eveniment reusit, in deschiderea seriei de proiecte care marcheaza celebrarea Zilei Nationale a Gastronomiei si Vinului, instituita prin lege si care se va sarbatori in prima duminica a lunii octombrie. Spun asta jurnalistii, bloggerii si comunicatorii care au fost alaturi de noi, cei…

- Singura revista de specialitate din Romania si initiator al Zilei nationale a gastronomiei Vinul.ro alaturi de Slow Food Dobrogea, au organizat, la Constanta, intre 14 16 iunie, un concurs de vinuri regionale si o expozitie cu degustare de produse enogastronomice locale.A fost prima etapa dintr o serie…

- Odata cu aderarea la Uniunea Europeana din 2007, producatorii de vinuri românești au început sa faca investiții mai mari în tehnologia folosita, sa elimine sortimentele de slaba calitate și sa replanteze podgorii cu gene mai bune. Astfel, țara noastra reușește sa se situeze în…

- Compania Jidvei, deținuta de familia Necșulescu, cel mai mare producator de vinuri din Romania, prezenta in top 300 Capital cei mai bogați romani, a sarbatorit implinirea a 20 de ani de pasiune, curaj și respect pentru tot ceea ce inseamna arta vinului prin evenimentul “Renaissance”, care a avut loc,…

- Cinci producatori de vinuri din Vrancea au obținut medalii de aur și argint la a XVI-a ediție a International Wine Contest Bucharest – VINARIUM, care a avut loc la sfarșitul lunii mai. IWCB VINARIUM se desfasoara sub patronajul OIV (Organizatia Internationala a Viei si Vinului ) si VINOFED (Federatia…

- Iși cumpara, ori de cate ori are ocazia, legume romanești din piața, de la producatori locali din Nimigea, Mocod sau Dumitra. Ii plac fructele de padure și dulcețurile produse din ele de intreprinzatorii din Pasul Tihuța. Considera branzeturile din zona de munte a județului Bistrița-Nasaud cele mai…

- 12 mai 2019- Ziua Naționala a Portului Tradițional din Romania. Mesajul sadenilor pentru aceasta sarbatoare, pentru cinstirea portului tradițional… la drept vorbind, sunt ei inșiși- oamenii de ieri și de azi ai Sadului mandru! Read More...

- In asteptarea cireselor romanesti, comerciantii din piete au inceput sa vanda la 45-50 de lei kilogramul. In mod teroretic, dupa 20 mai ar trebui sa ajunga in magazine si ciresele autohtone la preturi mult mai bune, dar anul acesta mare parte din recolta a fost compromisa. Anul trecut am importat dublu…