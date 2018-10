Stiri pe aceeasi tema

- *Sibiul este gazda in 6-7 octombrie pentru cea de a III-a ediție a evenimentului VINFEST. Unsprezece crame va așteapta cu cele mai bune vinuri la evenimentul de pe strada Cetații. *Atmosfera este intreținuta de concerte cu Jazu, Kosmic Blues, Soul Serenade și Breeze. Chef Marius Rafa pregatește preparate…

- Au inceput inscrierile pentru cele trei curse ale Semimaratonului Bizere, eveniment sportiv, cultural și educativ desfașurat in fiecare an la inceputul lunii octombrie, in comuna aradeana Frumușeni. Denumirea a fost imprumutata de la Situl Arheologic „Manastirea Bizere” din localitate, in vecinatatea…

- Unsprezece persoane si-au pierdut viata in sudul Chinei dupa ce un barbat a intrat cu o masina SUV in multime intr-un parc aglomerat, miercuri seara, in orasul Henyang (provincia Hunan), potrivit media de stat chineze, citate de agentia dpa.

- Vedeta rock Ozzy Osbourne a anuntat ca va sustine o serie de concerte in Marea Britanie si Irlanda in cadrul ultimului sau turneu mondial, relateaza luni Press Association, scrie Agerpres. A doua serie de concerte sustinute in Europa in cadrul turneului ''No More Tours 2'' de fostul solist al…

- Bruno Mars este primul artist care va sustine trei concerte pe stadionul din Honolulu, depasind astfel perfomanta inregistrata de U2 si Michael Jackson, potrivit Variety, scrie news.ro.Originar din Hawaii, Bruno Mars va ajunge aici cu turneul „24k Magic” in luna noiembrie. Cantaretul premiat…

- Festivalul “Zilele Medievale ale Balgradului” ajuns la a III-a ediție se va desfașura in perioada 04 – 05 August, la Alba Iulia.Timp de doua zile, in fata Catedralei Catolice, truveri, actori, artisti, cavaleri si tinere domnite vor readuce la viata prin arta trecutul medieval al Cetatii prin ateliere…

- Unsprezece nou-nascuti au murit în Olanda, dupa ce mamele lor au participat la un studiu clinic în cadrul caruia le-a fost administrata Viagra în timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata.

- Tom Jones si-a anulat vineri inca doua concerte dupa ce in cursul saptamanii a anuntat ca nu poate sustine doua spectacole din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta, informeaza Press...