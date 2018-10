Stiri pe aceeasi tema

- Programat pentru duminica, la ora 16:00, pe Arena Naționala, meciul Romania - Serbia, din Liga Națiunilor, a starnit interesul fanilor. S-au achiziționat deja online, pana aseara, 29.000 de bilete din cele 48.000 tiparite. De ieri au fost scoase la vanzare tichete și la casele stadionului, care vor…

- Cheful si voia buna la Snagov, Romania, in cadrul Festivalului Vinului moldovenesc s-a incheiat aseara pe ritmurile muzicii Zdob si Zdub. Oaspetii evenimentului au ramas incantati de prestatia formatiei, dar si de bauturile noastre.

- La cea de-a XVII-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, care are genericul „Vin din sufletul Moldovei" participa peste 60 de producatori autohtoni de vinuri. Ei și-au expus deja colecțiile în Piața Marii Adunari Naționale, acolo unde se desfașoara acest eveniment. Vinurile au devenit…

- Vinul moldovenesc este sarbatorit in acest weekend si in Romania. Mai multi vinificatorii din tara noastra au mers sa-si promoveze licorile la Snagov. Producatorii au trecut Prutul nu doar cu vinuri, ci si cu bucate traditionale.

- Ziua Nationala a Vinului va fi marcata in acest an concomitent și in comuna Snagov, judetul Ilfov, din Romania.Acolo vor participa 20 de vinificatori de la noi. Evenimentul se va desfașura timp de doua zile, in 6 si 7 octombrei, sub genericul „Vin din sufletul Moldovei”.