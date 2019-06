In agricultura este aproape imposibil sa contabilizezi riguros investițiile facute, iar succesul sau eșecul afacerii nu este cert decat pe ultima suta de metri. Putem spune ca este o regula care se aplica indiferent de ramura de activitate. Pe deplin conștient de aceasta stare de fapt, Florin Mocanu, producator de vinuri, a investit in ultimii 10 ani intr-o podgorie cu vița-de-vie ecologica. ‒ Crama Lacrimi de luna are o istorie foarte interesanta in spate. Cum a inceput aceasta afacere? ‒ Povestea noastra incepe in 2009, cand am descoperit ferma Magureni, un fost IAS. Ferma facea parte din podgoria…