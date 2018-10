Stiri pe aceeasi tema

- O antreprenoare din Africa Vinul a transformat sfecla in vin roșu, iar bautura, astfel obținuta, a devenit celebra și in Europa. Locuitorii din Rwanda consuma foarte multa sfecla rosie, dar o femeie de afaceri din aceasta țara de pe continentul african a transformat-o in vin roșu. Imediat, bautura a…

- Mai multe state membre ale Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au cerut anchetarea presedintelui bancii, Suma Chakrabarti, dupa acuzatii privind colectarea de date personale ale unor directori, arata un document consultat de Reuters. Mai multi membri ai consiliului director au…

- Ryanair a anuntat anularea unor zboruri suplimentare vineri, din si spre Germania, pe lânga celelalte curse din Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda, din cauza grevei pilotilor, transmit Reuters si DPA.

- Dezvoltarea de catre Uniunea Europeana (UE) a propriei sale productii de baterii pentru vehiculele electrice este "extrem de importanta", pentru a-si asigura rolul in industria auto, care trece la mobilitatea trece la mobilitatea electrica, a declarat, marti, cancelarul german Angela Merkel, intr-o…

- Seful serviciilor de informatii interne, Hans-Georg Maassen, confruntat cu apeluri sa demisioneze pentru ca a pus sub semnul intrebarii veridicitatea unei inregistrari video care arata grupuri de extrema dreapta vanand migranti la Chemnitz, a admis ca inregistrarea este reala, relateaza marti Reuters,…

- Satul Intorsura din județul Dolj risca sa ramana pustiu, intr-un viitor nu foarte indepartat, dupa ce cei mai mulți locuitori ai sai au plecat sa munceasca in strainatate, potrivit unui reportaj politico.eu . Angajatorii ofera facilitați pentru cei care accepta sa se mute in alt oraș pentru un loc de…

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Nationala de handbal tineret U20 a obtinut o victorie imensa la Campionatul European, 29-19 in fata Islandei, in meciul de deschidere al Grupei A. Iar dupa prima zi ocupa locul 1, intr-o grupa din care mai fac parte Germania si Suedia.