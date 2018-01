Vîntu, topul politicienilor, analiștilor și jurnaliștilor Bogdan Chirieac ocupa locul unu in topul gazetarilor și locul doi in clasamentul analiștilor la evenimente interne. Iata topul lui Sorin Ovidiu Vintu: Topul gazetarilor: Sorin Roșca Stanescu, Cornel Nistorescu, Bogdan Chirieac, Ion Cristoiu, Doru Bușcu; Liviu Avram, Dan Andronic; Ioana Dogioiu, Razvan Savaliuc, Dan Tapalaga. Sorin Roșca Stanescu, Cornel Nistorescu, Bogdan Chirieac, Ion Cristoiu, Doru Bușcu; Liviu Avram, Dan Andronic; Ioana Dogioiu, Razvan Savaliuc, Dan Tapalaga. Topul analiștilor in funcție de tipul de eveniment: Evenimente externe Cristian Unteanu; Dan Dungaciu; Iulian Fota; Iulian Chifu; Generalul Constantin Degeratu. Cristian Unteanu; Dan Dungaciu; Iulian Fota; Iulian Chifu; Generalul Constantin Degeratu. Eveniment interne Cristina Parvulescu, Alina Mungiu Pippidi, Stelian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Sorin Ovidiu Vîntu a realizat propriul sau top al politicienilor și al miniștrilor. În capul listei la categoria politicieni se afla Calin Popescu Tariceanu, în timp ce la miniștri se afla Petru Daea. „Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi trebuie sa gaseasca soluțiile…

- Afaceristul Sorin Ovidiu Vantu a facut, pe blogul personal, o scurta analiza a clasei politice. Dintre toate numele grele care joaca la varf, celebrul om de afaceri a selectat "crema" si a realizat chiar si un top. Vantu sustine ca desi prima pozitie in top o ocupa chiar seful Senatului, Calin Popescu…

- Mesajele politicienilor, de Craciun. Liderii politici Traian Basescu, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și miniștrii și parlamentarii au optat pentru mesajele transmise pe Facebook, cu ocazia Națterii Domnului. Liderul PMP Traian Basescu a scris pe pagina de socializare ca in seara de Ajun,…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, vineri seara, un mesaj presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care afirma ca isi asuma „bunele si relele mandatelor” sale. „Am construit un stat pe care nu v-ati mai putut urina”, i-a spus Basescu lui Tariceanu, intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Elena Udrea a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului l-a criticat dur pe Klaus Iohannis și l-a asemanat cu Traian Basescu! Tariceanu a luat foc dupa ce a fost interceptat de DNA. "Atata vreme cat un președinte se sprijina in continuare pe instituțiile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat joi ca in Parlament trebuie "reprimate" orice derapaje de limbaj si de la comportamentul civilizat din partea tuturor.Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi…

- "In perioada urmatoare, printre persoanele pe care intenționam sa le invitam la comisie sa se regaseasca domnul Traian Basescu, domnul Calin Popescu-Tariceanu, care era vicepreședinte CSAT in 2005, domnul Coldea și domnul Maior. Nu am stabilit un calendar in acest sens, dar a fost o decizie a comisiei…

- Basescu și Tariceanu, printre persoanele invitate pentru audieri la Comisia SRI Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru,…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, și George Maior, fost director…

- ”Eu cred ca, avand in vedere modul de a lucra al domnului presedinte Iohannis, nu este previzibila (medierea - n.r.), tin cont de modul de a lucra, dar si de discursul de la 1 Decembrie, care a fost extrem de agresiv la adresa majoritatii (parlamentare - n.r.). Deci, semnalul dat pe 1 Decembrie este…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, dintre care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere au participat de 1 decembrie, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, conform Ministerului Apararii. Defilarea…

- Liderul PMP Traian Basescu s-a lansat, miercuri, intr-un atac la adersa presedintilor celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, despre care a spus ca ”pot reprezenta Parlamentul la defilarea de 1 decembrie, la o receptie, alaturi de Daea, sa vanda oaia, dar nu atunci cand semneaza…

- PMP, PNL si USR au parasit plenul Senatului. Sedinta, suspendata din lipsa de cvorum PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului…

- Conducerea PSD se reuneste de urgenta, la ora 12:00, dupa mesajul dur al Departamentului de stat al SUA cu privire la modificarile propuse la legile justitiei. In aceasta dimineata, o mica sedinta a avut loc si in biroul presedintelui Senatului. Calin Popescu Tariceanu a discutat cu ministrul de Externe,…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, si Florin Iordache, presedintele comisiei parlamentare speciale privind legile Justitiei, paseaza de la unul la altul paternitatea modificarii legilor justitiei, proces criticat dur in comunicatul Departamentului american de Stat. Liderii PSD tin o intalnire de urgenta…

- Orice sondaj privit dintr-o anume perspectiva nu spune nimic, in vreme ce din alta perspectiva acelasi sondaj spune totul. Nu face exceptie nici ultimul sondaj dat publicitatii. Semnificativa la capitolul incredere este situarea Justitiei (24%) in vecinatatea Parlamentului (20%) si clasei politice (19%).…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le transmite politicienilor romani ca nu au ce sa caute la Chisinau sa faca politica. "Frati, frati, dar branza e cu bani. Stati acasa, veniti in ospetie", a spus Dodon, care l-a criticat din nou pe fostul presedinte Traian Basescu, scrie Deschide.md.Intr-o…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, "iși face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justiției ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au amanat, joi, pentru 23 noiembrie, pronunțarea asupra cererii președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului, prin care…

- „Am sa va recomand sa citiți declarația guvernatorului BNR in legatura cu modul in care a fost manipulat ROBOR-ul in perioada in care a crescut spectaculos. Pe cursul de schimb sunt acțiuni speculative, fara indoiala, care sunt determinate fie de teama unora dintre cei care sunt jucatori in piața, fie…

- In vreme ce mii de romani ieseau in strada impotriva modificarii legilor justitiei, Tudorel Toader era la han. Imaginile care il arata pe ministrul Justitiei la Hanul Razesilor din Tupilati, Neamt (langa celebrul Han al Ancutei) au fost postate duminica seara de bibliotecarul din localitate, informeaza…

- Arhiva SIPA: Fosti ministri ai justitiei, audiati de comisia parlamentara Foto: Arhiva. Fostii ministri ai Justitiei Tudor Chiuariu si Titus Corlatean au fost audiati astazi de Comisia parlamentara privind arhiva fostului serviciu secret al Ministerului Justitiei, SIPA. Tudor Chiuariu…

- Istoricul si analistul politic Stelian Tanase se intreaba, pe blog, daca halucinantele declaratii emise recent de senatorul PSD Serban Nicolae – care a sustinut ca partizanii anticomunisti slabeau statalitatea Romaniei! –, sunt cauzate de ignoranta sau vizeaza o manipulare premeditata pro Moscova.

- Audierile in Comisia de ancheta privind arhiva SIPA continua miercuri, de la ora 13, cu audierea fostilor ministri ai Justitiei Tudor Chiuariu si Titus Corlatean, urmati de fostul procuror general al Romaniei, Ilie Botos. Convocarea celor trei la comisie face parte din seria audierilor persoanelor…

- Fostul procuror general Ilie Botos si fostii ministri ai Justitiei Tudor Chiuariu si Titus Corlatean vor fi audiati miercuri de Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA.Pana in prezent au fost audiati actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, si fostii ministri ai Justitiei…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Targu-Jiu, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este "foarte buna".Citește…

- Traian Basescu a vorbit, vineri, la Timisoara, despre conditiile in care partidul pe care-l conduce va sustine in Parlament modificarea Legilor Justitiei. Astfel, fostul presedinte al Romaniei a afirmat ca PMP considera ca Inspectia Judiciara ar trebui scoasa din CSM si sa functioneze ca…

- Acesta a precizat ca acceasi invitatie a fost adresata si Monicai Macovei, dar aceasta inca nu a raspuns. "In legatura cu fosta ministra a Justitiei Monica Macovei, va propun sa mai asteptam sa vedem daca a primit solicitarea noastra. Daca nu a primit-o va trebui sa gasim alta modalitate de…

- Dintre fostii ministri ai Justitiei Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu invitati la comisie miercuri doar Catalin Predoiu a confirmat pentru saptamana aceasta, iar pentru saptamana viitoare a confirmat Tudor Chiuariu. "Am convenit ca, daca nu exista suprapunere…

- Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a revenit la o mai veche traditie, abandonata în ultimii ani: calatoria cu trenul. Prilej pentru a face si primele demiteri. Din 1990 si pâna în prezent, prin biroul de ministru al Transporturilor de la etajul 1 al Palatului…

- "Saptamana viitoare avem confirmata participarea domnului Puțura pentru ziua de marți, la ora 13,30, sa continuam audierile, avem confirmata prezența lui Traian Basescu, nu știm inca ziua, mai sunt inca doua persoane cu care am avut discuții și care au spus ca vor veni saptamana viitoare in funcție…

- Elena Udrea sustine ca in Romania a existat ”un stat paralel” in care ofiteri din serviciile secrete, actionand impreuna cu unii magistrati, au icercat sa controleze scena politica, precum si mediul de afaceri din Romania. ”Exista un interes economic al acestui sistem paralel, care a dus la inchiderea…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Serban Nicolae, a anuntat joi ca la sedinta de saptamana viitoare vor fi invitati fostii ministri ai Justitiei Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu.Citeste si: Tudorel Toader, dezvaluiri despre…

- Presedintele comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Serban Nicolae, a anuntat ca miercurea viitoare, incepand cu ora 10:00, sa fie invitati patru fosti ministri ai Justitiei din parioada 2004 - 2008 (Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu,), pentru a…

- "PNL și liderul sau devin tot mai vocali in apararea sistemului ocult construit de Traian Basescu și pastorit astazi de Klaus Iohannis. Ludovic Orban devine ridicol transformandu-se intr-un aparator al instituțiilor de forța, al procuraturii care anul trecut ii punea opreliști in candidatura la Primaria…

- "Am convenit ca, daca nu exista suprapunere de program, urmatoarea sedinta sa fie miercuri la ora 10,00. Sa invitam patru fosti ministri, defalcat pe cate o ora alocata fiecaruia. Patru fosti ministri din perioada de referinta 2004 - 2008: Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat pe ministrul Justitiei la audieri joi, incepand cu ora 10.00, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati fostii ministrii ai Justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean. Presedintele comisiei, senatorul…

- „Joi va fi prezenta la comisie doamna Elena Udrea si ramane ca, saptamana viitoare, dintre cei pe care i-am anuntat in prima etapa, sa-l invitam pe domnul Traian Basescu, sa stabilim cu dansul. Mi-a confirmat ca va veni la comisie", a declarat Claudiu Manda. Fostul angajat al SRI Daniel Dragomir a declarat,…

- Urmatorii invitati vor fi fostii ministri ai Justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean, dupa cum anunta in urma cu o saptamana presedintele comisiei, senatorul Serban Nicolae. "Va propun, daca sunteti de acord, dupa ce il invitam pe domnul ministru Toader,…

- Paul Stanescu propus vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor si Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene au depus, marti seara, juramantul la Palatul Cotroceni. La finalul depunerii juramantului, Klaus Iohannis nu a tinut vreun discurs,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat marti ca, pentru ALDE, legile Justitiei sunt cel mai important obiectiv politic si parlamentar din aceasta sesiune, precizand ca, daca ministrul Tudorel Toader va prezenta un calendar de adoptare care depaseste finalul anului, atunci pachetul…

- Elena Udrea, audiata joi in comisia penntru controlul SRI; Traian Basescu nu a confirmat ca va veni la audieri, a anunțat, luni, președintele comisiei, Claudiu Manda. Marți, la comisia SRI urmeaza sa fie audiat din nou Daniel Dragomir, fost ofiței SRI. Comisia i-a transmis o invitație la audieri și…

- Razvan Cuc, ministrul demisionar al Transporturilor, a avut una dintre cele mai slabe performanțe în fruntea ministerului. Acesta a reușit sa inaugureze în mandatul sau doar 15 kilometri de autostrada. În topul celor mai ineficienti miniștri care au trecut pe la Transporturi…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat pe ministrul Justitiei la audieri joi, 19 octombrie, incepand cu ora 10,00, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati fostii ministri ai Justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean, potrivit Mediafax.…

- Traian Basescu si Elena Udrea, dar si alte persoane vor fi invitati saptamâna viitoare la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, a anuntat joi senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele acestui for, dupa audierea Alinei Bica. "Saptamâna viitoare intentionam…

- "Va propun daca sunteti de acord dupa ce il invitam pe domnul ministru Toader sa facem si o vizita la arhiva SIPA, sa vedem si noi fizic, unde este, in ce conditii este tinuta, care este situatia eu acum. O vom programa in functie de conditiile logistice", le-a propus presedintele Comisiei SIPA,…

- "Va propun, daca sunteți de acord, dupa ce il invitam pe domnul ministru Toader, sa facem și o vizita la arhiva SIPA, sa vedem și noi, fizic, unde este, in ce condiții e ținuta, care este situația acum. O vom programa in funcție de condițiile logistice", a afirmat joi președintele comisiei, senatorul…

- Tensiuni intre conducerea PSD și Guvern. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, luni ,la Parlament, cu cateva ore inainte de ședința conducerii partidului, ca partenerul de coaliție, Calin Popescu Tariceanu va face sesizarea la CCR pe dosarul Belina, asta deși inițial demersul trebuia facut de ministrul…