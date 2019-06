Vino sa ma iei, sus suspendat – Buna tata. Vino sa ma iei, sunt suspendat. – Ce ai mai facut de data asta? – Nimic. Profa m-a intrebat ceva simplu si eu am raspuns tot simplu. – Ce te-a intrebat ea si tu ce ai raspuns de te-a pedepsit? – A zis: am intr-o mana 5 sticle si in cealalta 6. Ce avem aici? Si eu am raspuns: problema cu betia. – Ai fost pedepsit pentru un raspuns genial. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

