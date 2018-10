Vino la mall și ai șanse să pleci cu un job! Hai la Târgul de Cariere Iași! Targul de Cariere Iași va avea loc pe 12 octombrie (interval orar 10:00-19:00 ) și 13 octombrie (interval orar 12:00-18:00 ) la Palas Mall, Iași. Peste 60 de companii din cele mai variate domenii vor participa la eveniment. Cei mai activi angajatori iși vor prezenta ofertele din categoriile entry-level, nivel mediu și avansat, iar peste 2000 de locuri de munca vor fi disponibile, din domeniul Ingineriei, Resurselor umane, Call Center, Marketing, Retail, Administrativ sau Juridic. Sunt oferite posturi atat pentru cei aflați la inceputul carierei, cat și pentru cei cu experiența. Companii precum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

