- "Zambește, bucura-te și iubește!" este motto-ul dupa care se ghideaza Alexia Țalavutis, artista pasionata de sport inca de la 4 ani, care viseaza sa cante imnul Romaniei pe stadion. Alexia Țalavutis iși face debutul solo in industria muzicala. Fosta membra a trupei Lala Band canta și danseaza din copilarie,…

- “Falsez pentru tine” se anunța a fi marea surpriza din grila de programe a trustului Pro Tv. Din aceasta toamna, un nou show de muzica va delecta telespectatorii Pro Tv, iar in fruntea tuturor se va afla Mihai Bobonete. “Falsez pentru tine”este o emisiune pe formatul I can see your voice și invita unii…

- Patrizia Paglieri revine pe micul ecran, cu o noua emisiune, de la mijlocul acestei luni. Din 15 octombrie, de luni pana vineri, de la ora 21:00, TV Paprika va difuza o noua productie locala, „Ca la mama acasa – cu Patrizia Paglieri”. Noua vedeta de la TV Paprika i se alatura, astfel, lui Antonio Passarelli.…

- „«Be like water» este despre libertate, despre capacitatea noastra de a face ceea ce ne dorim, atunci cand ne dorim. Este despre puterea de a ne impinge limitele, de a accepta viața așa cum e. Noi suntem 70 la suta apa, suntem influențați de soare și luna, putem fi calzi sau reci, cu infinite…

- Suparare mare in tabara "tricolorilor" dupa remiza alba obtinuta la Ploiesti la debutul in Liga Natiunilor in compania selectionatei Muntenegrului. Integralist in primul 11 alcatuit de Cosmin Contra, Romario Benzar, a incercat, la finalul partidei, sa explice jocul slab prestat de...