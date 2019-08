Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, afirma ca nu judetul de inmatriculare a unui autovehicul este relevant pentru reducerea poluarii si aglomerarii unui oras, ci gradul de poluare al acestuia, prin urmare considera ca vinieta de acces in Bucuresti,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat joi ca procedura demarata de CSM privind desemnarea Corinei Corbu la sefia Instantei supreme ridica probleme de legalitate,...

- Primaria Capitalei, prin Direcția Generala de Poliție Locala și Control, va avea în aceasta perioada mai multe acțiuni de monitorizare și control a activitaților desfașurate de cluburile din Capitala, în vederea evitarii producerii de disconfort fonic.

- Vremea va fi caniculara joi in București, unde se vor inregistra temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, avertizeaza meteorologii, care prognozeaza insa o scadere ca valorilor termice incepand de vineri, scrie Mediafax.Joi, vremea va fi caniculara dupa-amiaza cand disconfortul termic…

- Facultatea de Litere din București a demarat o ancheta interna dupa ce deputatul PNL Adriana Saftoiu a povestit, pe Facebook, cum trei studente nevazatoare au fost discriminate. Rectorul Facultații susține, in replica, intr-un comunicat, ca studentele nu s-au adresat conducerii cu aceste plangeri,…

- In PNL au inceput sa circule primele nume de potențiali candidați la șefia organizațiilor de sectoare din Capitala, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO:Tanase Stamule (profesor la ASE) - Sectorul 1Dan Cristian Popescu (viceprimar Sectorul 2) - Sectorul 2Sebastian Burduja (vicepreședinte…

- Cursurile din toate gradinițele, școlile și liceele din București vor fi suspendate vineri, 31 mai, cand incepe oficial vizita Papei Francisc in Captiala, a decis Inspectoratul Școlar. Cursurile vor fi suspendate parțial și in ziua de joi, in unitațile de invațamant aflate in zona traseului principal…