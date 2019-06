VinFast LUX A2.0 este prima masina Made in Vietnam-Motor BMW de 231 CP

Stiri pe aceeasi tema

- Design individual la apasarea unui buton. Divizia Porsche Digital anunta despre lansarea Second Skin – un configurator online care, in viitor, va permite crearea unor livrele personalizate care ulterior vor fi aplicate pe masini.

- „Nu avem nicio intentie sa scoatem subventiile pentru studenti din calcul. Noi le-am dat, noi le vom pastra. Consideram ca studentii circula în acest moment mult mai des decât elevii. Probabil, pe viitor ne vom gândi si la extinderea acestei masuri, dar acum suntem în…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism marca Audi A6, ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 11 mai a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Un barbat a decedat in drum spre spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in s. Cobusca Noua, Anenii Noi. Potrivit primelor informații, poliția a stabilit ca automobilul de marca Renault Cango la volanul caruia se afla un barbat de 54 ani, ieșind de pe drum adiacent s-a tamponat lateral…

- Barbatul de 41 de ani a fost prins de politistii de frontiera de la Sighet, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism marca BMW. Mașina figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Potrivit Politiei de Frontiera, vineri, in jurul orei 19.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu…

- Povestea inceputa acum 114 ani la Mlada Boleslav, cand Vaclav Laurin și Vaclav Klement au produs Voiturette, prima lor mașina de serie, a atins o borna importanta in aceasta saptamana: 22 de milioane de mașini produse in istoria companiei Skoda. Mașina sarbatorita, un Kodiaq GT vopsit in nuanța Velvet…

- Marca spaniola Seat are un loc special în uriașul plan de ”electrificare” lansat de Volkswagen Group, iar misiunea nu va fi simpla, fiindca Seat ar trebui sa aduca în piața cele mai ieftine mașini electrice și sa ajute mai multe marci ale grupului sa lanseze mașini micuțe de…

- Accident grav in dimineața zilei de sambata, pe DN 66, intre localitațile Rușor și Pui, in județul Hunedoara. O femeie și-a pierdut viața, iar o fetița, nepoata ei, este grav ranita, dupa ce un autoturism s-a izbit frontal de o betoniera. Șoferul, soțul victimei, este incarcerat la momentul transmiterii…