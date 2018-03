Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul Kaufland Romania isi doteaza magazinele cu aparate automate de reciclare pentru trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu volum de pana la 3 litri), sticla si doze de aluminiu (cu volum de pana la 1 litru), a anuntat joi compania. Aparatele sunt tip self-service, iar clienţii care reciclează…

- Artistul și-a botezat fetița intr-un cerc restrans. Liviu Varciu a amanat petrecerea pentru a-i intrat in cont toata suma de la show-ul la care a participat. Asta pentru ca are de gand sa faca chef mare. Odata cu marirea familiei, și responsabilitațile și cheltuielile au crescut. De cand pe lume a aparut…

- Un moment comemorativ dedicat Martirilor Romani din Balcani va avea loc vineri, 23 martie 2018, ora 13,00, la Biserica „Sfantul Gheorghe Nou” din București, ctitorie a Santului Voievod Martir Constantin Brancoveanu, ocrotitorul tuturor romanilor, lacaș unde a avut loc și prima slujba de pomenire a Parintelui…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, insa ambele mariaje au eșuat. El a divorțat de a doua soție, in 2015, insa a ramas in relații bune cu aceasta, dar și cu ai sai copii. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei Gheorghe. Fostul om de televiziune a murit la 56 de ani…

- In 2006, un profesor de matematica si fizica incepe sa experimenteze cu diferite tipuri de hamei si malt in bucataria sa din Copenhaga. Aparent, formula a fost corecta, fortele s-au completat perfect, asa ca un deceniu mai tarziu rezultatul acestui experiment, brandul de bere Mikkeller, a ajuns in 40…

- Pe 9 martie, pentru al saselea an consecutiv, in Romania a fost marcata ziua detinutilor politici anticomunisti din perioada 1944-1989. In 1945, la Bucuresti se instaura oficial regimul comunist, impus de Uniunea Sovietica, cele cinci decenii fiind cea mai neagra pagina din istoria ...

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa ce a invins in deplasare pe CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10). Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- Mihaela Tatu e mai mult pe drumuri din cauza jobului. Fosta prezentatoare TV colinda țara in lung și-n lat in calitate de trainer/coach de tehnica și arta livrarii discursului. Mai pe romanește, vedeta invața oamenii sa țina discursuri. E foarte solicitata sa țina cursuri atat in țara, cat și in strainatate,…

- Voleibalistele senioare ale Focșaniului vor incepe, maine, in Sala LPS, play-off-ul Diviziei A2, seria Est. Formația pregatita de profesorul Marian Radulescu, care a incheiat sezonul regulat pe locul al patrulea, va intalni de la ora 12,30, CSM București, care s-a clasat a cincea…

- De asemenea, potrivit unui comunicat oficial, Tariceanu i-a spus lui Timmermas, care face o vizita la Bucuresti, "ca Parlamentul Romaniei acorda o deosebita atentie protejarii si promovarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor" si ca "se urmareste ca institutiilor…

- Miercuri, 28 februarie 2018, a trecut la Domnul preotul profesor Vasile Neculai din Tulcea. Potrivit Tomisul Ortodox, slujba inmormantarii va avea loc sambata, 3 martie 2018, la Biserica "Sfantul Gheorghe" din Tulcea. Parintele Vasile Neculai s a nascut pe 13.07.1953 si a fost absolvent al Seminarului…

- Patriarhia Romana vrea sa construiasca un ansamblu rezidential format din mai multe blocuri cu 8 etaje, in zona Pajura din sectorul 1 al Capitalei. Costurile de constructie s-ar ridica la 9 milioane euro, in urma revanzarii Biserica putand obtine 13,5 milioane de euro. Reprezentantii Patriarhiei neaga…

- Suspecta crimei de la metroul din Bucuresti avea discernamant in momentul faptei. Este rezultatul expertizei psihologice a legistilor in cazul Magdalenei Serban, femeia acuzata ca a impins o tanara in fata metroului, in luna decembrie a anului trecut, scrie digi24.ro.

- Transformarea lui Dinamo incepe de azi cu un nou antrenor, in persoana lui Florin Bratu (38 de ani), care va fi anuntat oficial in jurul orei 12:00, urmand ca la 16:00 sa conduca primul antrenament al alb-rosilor. Numirea fostului atacant ca tehnician al "cainilor" a starnit reactii diferite in…

- Camerele de supraveghere amplasate in satul Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu au surprins momentul in care trenul InterRegio Suceava - Bucuresti a lovit autoturismul in care se aflau cei doi soti. Pe imagini se observa cum masina se apropie de trecerea la nivel cu calea ferata, dupa care opreste…

- Autor: Yves Chiron Locul: un camp pustiu, o pestera, capela unei manastiri. Momentul: noaptea sau dimineata devreme, in Lourdes, Paris, Fatima sau in alta parte. Martori: credinciosi, oameni simpli. Semn de avertizare: o rafala de vant, un fulger pe cer, un porumbel alb. In cele din urma apare Fecioara……

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- Marșul pentru viața este organizat de cațiva ani la Timișoara și in alte orașe din țara și din lume. Marșul este unul pro viața și impotriva avorturilor. Pe un traseul care va fi stabilit, mai mulți reprezentanți ai diferitelor confesiuni vor marșalui prin urbea de pe Bega cu pancarte cu…

- Un barbat a murit pe strada, așteptand ambulanța la Piatra Neamț. Martorii spun ca echipajul medical a ajuns dupa 30 de minute la omul aflat in stop cardiorespirator, deși in zona se afla atat Serviciul de Ambulanța, cat și Spitalul Județean. Din primele date, incidentul ar fi avut loc din cauza unei…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Lady Gaga și-a anulat zece concerte in Europa. Lady Gaga a anuntat, prin intermediul unui comunicat, postat pe pagina sa de Facebook, ca isi anuleaza zece concerte pe care urma sa le sustina in Europa, din cauza unor dureri insuportabile. Show-urile din Londra si Manchester sunt printre cele anulate.…

- Camera de Comerț din Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, Biroul Economic și Comercial organizeaza in perioada 26 – 28 aprilie 2018, la Salonic, Grecia, o misiune economica de vizitare a Expoziției Internaționale de Fructe și Legume Proaspete Freskon. Freskon este cel mai important eveniment…

- Potrivit sursei citate, vineri seara, in jurul orei 20,00, prin apel la 112, o persoana, angajat al unei societati comerciale dintr-un complex situat pe raza Sectorului 2, a sesizat ca o femeie isi agreseaza copilul minor si ca, la momentul in care i-a atras atentia, a avut un comportament violent…

- 24 ianuarie - Mica Unire | Povestea mai putin cunoscuta a lui Alexandru Ioan Cuza Unirea Principatelor, Mica Unire, a avut loc la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate – la 5 ianuarie 1859 in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Tara Romaneasca.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie…

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a anuntat, duminica, intr-o postare, ca va cere ca modul in care Jandameria a gestionat protestele civice sa fie analizat in Comisiile de Aparare din Parlament, la inceputul sesiunii din februarie. „Voi solicita…

- Zeci de mii de romani au protestat sambata seara la București, dar și in marele orașe ale țarii impotriva tentativa guvernarii PSD de a modifica legile justiției. A fost un protest care a depașit toate așteptarile, potrivit Digi 24, au fost 60.000 de protestatari in București și inca 15 mii in țara.

- Peste 60.000 de oameni au protestat sambata seara in Bucuresti impotriva coruptiei si a PSD. Momentul culminant al protestului a fost la ora 21.00, cand zecile de mii de protestatari au aprins concomitent lanternele de la mobile in Piata Constitutiei, chiar in fata Parlamentului. Vezi imaginile VIDEO:…

- Gigi Becali s-a luat de antrenor: ”Intrebați-l pe Dica de ce nu a dorit prelungirea contractului!”. Cu mai puțin de o luna inainte de meciul tur cu Lazio, din șaisprezecimile de finala din Liga Europa, la FCSB nu e liniște. Primul care a dat de ințeles ca sunt ceva probleme in „paradis” a fost antrenorul…

- La Timișoara este organizat un nou protest fața de Legile Justiției. Peste 2.500 de persoane au anunțat pe Facebook ca vor participa la evenimentul „Mai mult ca niciodata, Timișoara implicata„, care are loc in Piața Operei, incepand cu ora 18.00. Un miting de amploare are loc, astazi, și la București.…

- Prima razie a politistilor buzoieni din acest an s-a soldat cu peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare a depasit 102.000 RON. 24 de soferi au ramas fara permise. Politistii buzoieni au efectuat saptamana trecuta o razie in localitatea Posta Calnau, pe DN2 E85, ei amendand…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei școli din județ au intampinat probleme: școala gimnaziala Lunca Calnicului, Școala Gimnaziala Șoarș, Școala Granari (Jibert). Cele trei unitați școlare insumeaza un numar de 90 de elevi, care vor recupera orele saptamana viitoare. 199 de posturi de transformare …

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand cea avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agenţiei,…

- Bloomeberg a scris un articol amplu despre economia Romaniei, cu titlul „Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat”. Autoarea articolului comenteaza ca „bunastarea romanilor abia daca s-a modificat in perioada uriasului avant economic”. In ciuda creșterii explozive a produsului…

- Momentul trecerii in neființa a unei persoane dragi este probabil unul dintre cele mai triste din viața oricarui om. In astfel de situații, cuvintele sunt de prisos iar cei din jur, oricat de mult ar ține la tine, nu pot face nimic ca sa te ajute sa treci peste cu bine. Fiecare persoana experimenteaza…

- Andrei Dumitrascu, fostul marketing manager al PepsiCo Romania, unul dintre cei mai mari imbuteliatori de bauturi de pe plan local, a preluat conducerea Breslo.ro, cel mai mare marketplace de handmade din Romania. Andrei Dumitrascu are o experienta de peste zece ani in FMCG. Din 2016 a fost responsabil…

- TUPEISTI… Cum apreciaza vasluienii frumusetea unei tinere? Cu doua palme peste fund! Nu o spunem noi si nici nu generalizam, dar cam asta a patit o tanara plecata de multi ani in Bucuresti, care a revenit, zilele trecute, in oras. “Atat de mare mi-a fost entuziasmul cand am venit acasa, incat nu-mi…