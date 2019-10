Stiri pe aceeasi tema

- 37.500 de pelerini așteapta, sambata dupa-amiaza, la coada ca sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva la Iași. 176 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pana acum, scrie Mediafax.Sambata dupa-amiaza, 37.500 de pelerini așteapta la coada ca sa se inchine la moastele Sfintei…

- In momentul de fata, coada este cea mai lunga de cand a inceput pelerinajul, trece de stalpul 70, fluxul fiind printre cele mai mari din ultimii ani, fiind de aproape 3,5 kilometri lungine. Asta inseamna ca in momentul de fata asteapta sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva circa 27.000 de persoane,…

- La Iasi, astazi, in cadrul programului religios al hramului Sfintei Parascheva va avea loc diseara, Pelerinajul „Calea Sfintilor” – procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Luni, ziua de praznuire a Sfintei Parascheva, slujba religioasa va fi oficiata pe un podium amplasat in dreptul altarului…

- Peste 20.000 de pelerini s-au inchinat ieri, conform estimarilor realizate de „Ziarul de Iasi", la racla cu moastele Sfintei Parascheva asezata in baldachinul ornat cu flori, ieri fiind prima zi a pelerinajului cu ocazia praznuirii Sfintei din data de 14 octombrie. Unii pelerini s-au asezat la coada…

- Aproximativ 17.000 de persoane stau la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa in aceasta dimineata pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la randul format…

- In aceasta dimineața, in localitatea Rateșu Cuzei a avut loc un grav accident rutier in urma caruia trei persoane au ajuns la spital. Din primele informații se pare ca de vina pentru producerea incidentului ar fi un șofer din județul Galați, care se deplasa spre Iași pentru a participa la pelerinajul…

- Prima persoana venita in pelerinaj care s-a inchinat la racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost Elena Sabiuta, o femeie in varsta de 76 de ani, din Piatra Neamt. Ea spune ca a asteptat 22 de ore acest moment. "Am venit aici sa ne incarcam cu Duh Sfant. Stam la rand de ieri dimineata de la ora 9,00.…

- Vineri dimineata, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din catedrala si au fost depuse pe platoul din fata Caminului preotesc „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" pentru inchinare. In jurul orei 6:00, un sobor de preoti condus de Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor,…