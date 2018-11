Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul sezonului de iarna se deschide in 2018 cu minivacanta de 1 Decembrie. Iata cate zile libere vom avea in aceasta perioada. Potrivit Codului Muncii, actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, salariații cu program de lucru obișnuit, de luni pana vineri, beneficiaza…

- In fiecare an, la 8 noiembrie, romanii praznuiesc Sfintii Mihail si Gavriil. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, conducatorii cetelor de ingeri și calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Sfantul Arhanghel Mihail, Aparatorul Credintei,…

- Sfantul Dumitru este praznuit de creștinii ortodocși in fiecare an, la 26 octombrie. Sfantul Mare Mucenic Dimitrie a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitatilor sale, guvernator al Tesalonicului (dupa…

- Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului, este sarbatorit de crestini pe 6 octombrie. Considerat patronul arhitectilor, zidarilor si al pietrarilor, despre el se spune ca este un intarziat, dar si un ocrotitor al celor care nu ajung la timp la destinatie, nu din comoditate, ci din dumnezeiasca…

- Sfantul Hariton Cuviosul Sihastru este pomenit, in Biserica Ortodoxa, pe 28 septembrie. Sfantul Hariton Cuviosul a trait in cetatea Iconiei. Judecat fiind, a marturisit cu indrazneala credința sa in Iisus Hristos, spunand ca Hristos este Dumnezeu. A fost batut și ars cu foc, dar nu a cedat. A reușit…

- „In vremea aceea Iisus sedea langa lacul Ghenizaret si a vazut doua corabii oprite langa tarm, iar pescarii, coborand din ele, spalau mrejele. Atunci El, urcandu-Se intr-una din corabii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o departeze putin de la uscat si, sezand in corabie, invata din ea ...

- Alaturi de aur si smirna, tamaia a fost unul dintre cele trei daruri aduse pruncului Iisus de catre magii de la Rasarit. Pentru credinciosi este o jertfa adusa lui Dumnezeu, fiind folosita in ritualurile crestin-ortodoxe si catolice. Tamaia nu este insa utilizata doar in ritualurile religioase, ci si…

- Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, 14 septembrie fiind considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci este singura cu post aspru si rugaciune care…