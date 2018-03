Vineri se închid şcolile! Acest final de saptamana aduce o racire a temperaturilor. Tocmai de aceea la nivel de Bucuresti s-a luat decizia ca elevii sa stea acasa vineri. La nivel de Arges nu a foist luata o decizie clara in acest sens. Ultima actualizare: Miercuri, 21 Martie 2018 09:50 Citeste articolul mai departe pe ziartop.ro…

- Gabriela Firea, primarul general al capitalei, a decis inchiderea școlilor vineri, 23 martie, din cauza ninsorilor ce sunt preconizate a cadea peste București. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata…

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- Ebury, una dintre companiile fintech cu cea mai rapida creștere, specializata in plați transfrontaliere și credite pentru dezvoltare, iși continua expansiunea europeana cu inaugurarea primului birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels. Acesta este cel de-al 15-lea birou lansat de companie in…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor de gripa a ajuns la 88. In saptamana 26 februarie - 4 martie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinic,infectii acute…

- Doi jurnaliști Washington Post au petrecut patru zile in județul Valcea și pe Valea Oltului, iar articolul scris este unul elogios la adresa frumuseților naturale și a manastirilor din aceasta zona. Christine Pendzich și Eva von Falkenstein, cea din urma stabilita la București, au realizat un articol…

- Politistii fac, luni dimineata, mai multe perchezitii in Capitala si in judetele Mehedinti si Dolj, fiind vizate zece persoane care incepand cu anul 2016 ar fi furat bani si bijuterii din mai multe locuinte, prin metoda ”imprietenire”, scrie news.ro.Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora,…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 19-25 februarie, la nivel national numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 141.069, cu 67% mai mare,…

- Cei care vor sa se distreze la munte in acest week-end e bine sa știe ca sunt reduceri pe partiile din Sinaia, Bușteni și Predeal, de Marțișor pentru femei. Meteorologii spun ca ninge la cote inalte, iar stratul de zapada masoara deja 120 de centimetri. Cadoul de Martisor pentru femei este reducere…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitatii abundente, conditii dificile de trafic in interiorul localitatilor si intre localitatile din judetul Arges, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat suspendarea cursurilor incepand de marti dupa-amiaza,…

- CSM, aviz negativ pentru revocarea lui Kovesi. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a deliberat marti, 27 februarie, asupra propunerii ministrului Justitiei Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Direcției Nașionale Anticorupție (DNA), Laura Codruța…

- Discuția dintre un adolecent și autoritație din Gorj fac senzație pe internet, dupa ce elevul a scris un mesaj catre ISU Gorj in care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca nu s-a luat masura inchiderii unitatii scolare unde este “nevoit” sa invete. Elevul de 14 ani a incercat sa convinga autoritatile…

- Inceputul de saptamana a adus o vreme capricioasa , temperaturile fiind foarte scazute si, mai mult, nici in zilele viitoare lucrurile nu se vor schimba cumult, cel putin acesta fiind anuntul venit din partea medicilor. Am stat de vorba pe aceasta tema cu Dumitru Tudosoiu, acesta anuntand ca o decizie…

- Școlile nu se inchid in Vrancea., Este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit duminica, la ora 14.00, in ședința extraordinara. Daca situația o va impune, punctual, intr-o anumita localitate, unitațile de invațamant ar putea fi inchise, așa ca luni dimineața la ora…

- Avand in vedere avertizarile meteo COD PORTOCALIU pentru viscol, temperaturi scazute si ninsori abundente, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu, in sedinta extraordinara, a hotarat, duminica, impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean, suspendarea cursurilor pentru zilele de luni si…

- Cinci persoane au fost reținute in urma decinderilor de joi dimineața ale polițiștilor. Percheziții au avut loc in peste 100 de locații din 16 județe și Capitala. Prejudiciul din dosar este estimat la doua milioane de euro. Cinci persone au fost reținute in urma perchezițiilor care au avut loc in peste…

- Procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul ...

- Podul feroviar de peste Arges de langa localitatea Gradistea s-a prabusit din cauza unor inundatii in 2005 si de atunci drumul dintre Bucuresti si Giurgiu necesita un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul. In loc de 74 km, drumul este de 118 km si exista doua trenuri directe pe zi care fac intre…

- Disciplina optionala "Educatie financiara" a inceput sa fie predata in invatamantul primar din Romania in anul scolar 2013-2014. Proiectul a fost demarat de Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale. Ca atare, peste 329.000 prescolari si elevi au studiat,…

- Luni, 19 februarie, au fost confirmate trei noi decese provocate de gripa. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani din București, o femeie de 47 de ani din Arges si un barbat de 75 de ani din Mures, care…

- Disciplina optionala "Educatie financiara" a inceput sa fie predata in invațamantul primar din Romania in anul scolar 2013-2014. Proiectul a fost demarat de Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale. Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE), membru…

- Deși consilierii locali ai PNL PITESTI, prezenți ieri la ședința ordinara a Consiliului Local s-au opus, majoritatea formata din PSD-ALDE, a decis ca incepand cu 1 aprilie 2018, sa fie majorat prețul gigacaloriei pentru piteșteni.«Ca și cum nu ar fi suficienta bataia de joc la care romanii sunt supuși…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Viscolul si temperaturile scazute au un impact imens asupra Romaniei. Dupa ce autoritatile au raportat ca zeci de drumuri nationale si judetene sunt inchise, a venit rindul institutiilor de invatamint sa traga obloanele. Astfel, cursurile vor fi suspendate, vineri, din cauza zapezii, in 30 de unitati…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Un alt nume de referința din lumea sportului, dupa fotbaliștii Cristian Tanase și Andrei Prepelița, a ales sa se pregateasca și sa pregateasca, la randu-i, grupe de copii la cel mai nou centru sportiv și de recreere din Argeș. Este vorba de Laurențiu Calugaru- multiplu vicecampion mondial (de 4 ori)…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…