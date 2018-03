Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: SUBIECTE INFORMATICA BAC 2018, mate-info SUBIECTE INFORMATICA BAC 2018, Stiintele Naturii SUBIECTE INFORMATICA, mate-info, limbaj Pascal Subiecte informatica, mate-info, teoretic Barem informatica bac 2018, Stiintele Naturii Barem informatica bac 2018, Militar EDU.RO SIMULARE BACALAUREAT…

- Documente atasate: BAREM ANATOMIE SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ANATOMIE SIMULARE BAC 2018 BAREME si SUBIECTE ANATOMIE simulare BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Liceeni au sustinut simularea la proba la alegere, in functie de profil sau specializare. Elevii de la real au avut de ales intre biologie,…

- Elevii de clasa a XII-a sustin joi ultima proba scrisa in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Vor da testari, la alegere, dintr-o materie conform profilului si specializarii de la liceu. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE…

- Elevii claselor a XII a vor sustine astazi proba la alegere a profilului si specializarii proba E d .Rezultatele simularilor examenului de Bacalaureat vor fi anuntate pe 30 martie.Probele incep la ora 9,00, cand vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30.Timpul…

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 continua joi cu proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie.Proba…

- Miercuri, sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018 a continuat cu a treia proba, cea obligatorie a profilului. Elevii din clasele XI-XII au dat testari la Matematica sau Istorie. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Mai jos va prezentam subiectele pentru filiera teoretica, profilul…

- Elevii din Alba, din clasele XI-XII, alaturi de colegi din tara, participa miercuri la a treia proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Elevii vor sustine testari la Matematica sau Istorie. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare…

- SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT 2018. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatie, miercuri, 22 martie, va avea loc cea de a doua simulare a Bacalaureatului, cea la proba obligatorie de profil. Astfel, elevii de clasele a XI-a si a XII-a de la profilul real vor da la matematica, iar…

- EDU.RO SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2018: Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe…

- Documente atasate: Model subiecte istorie bacalaureat SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care a fost sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Vezi…

- Documente atasate: SUBIECTE BAC MATE-INFO SUBIECTE MATE BAC PEDAGOGIC SUBIECTE MATE BAC STIINTELE NATURII SUBIECTE MATE BAC TEHNOLOGIC SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana -…

- Elevii claselor a XI-a, a XII-a si a XIII-a, seral sau frecvența redusa, au inceput, luni, simularea examenului national de bacalaureat, cu proba la Limba și Literatura Romana. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov din cei 6.668 de elevi inscriși s-au prezentat doar 5.557. Cei mai mulți…

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- SIMULARE BACALAUREAT 2018. Elevii din Iasi au sustinut examenul in 47 de centre de simulare din judet, iar subiectele au fost descarcate la timp si in cele mai bune conditii, mentioneaza reprezentantii ISJ. SIMULARE BACALAUREAT 2018. La clasa a XI-a au fost inscrisi 5.745 de elevi, dintre…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep simularea probelor scrise de la bacalaureat! Elevi din intreaga tara vor sustine incepand cu ora 9 proba scrisa la limba si literatura romana. Marți, simularea va continua cu Limba si literatura materna, miercuri elevii vor sustine proba obligatorie a profilului,…

- Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 incepe luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a.

- Zi importanta pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, fiindca astazi incepe simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana.

- Incepe simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat Elevii de clasa a 11-a si a 12-a sustin de astazi, simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat. Primul test va fi la limba si literatura româna, apoi mâine, la cea materna. Miercuri…

- Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi cu proba la Limba si literatura romana – proba E) a), care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Maine va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna – proba E) b) pentru elevii…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a incep, de astazi, sa susțina simularea examenului național de bacalaureat. Prin aceste simulari se urmarește ca elevii sa se familiarizeze cu modelele de subiecte și sa vada la ce nivel sunt. Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitați…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a, care s-a desfașurat in perioada 5-7 martie. Se observa ca rezultatele obținute de elevii din județul nostru sunt mai bune decat media…

- Ministerul Educației Naționale a centralizat in proporție de 99,4% rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfașurata in perioada 5-7 martie. Astfel, la simularea EN VIII, 74.690 de elevi au obținut medii mai mari…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a se vor familiariza cu examenul național de bacalaureat in perioada 19-22 martie, cand, la nivel național, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza simularea probelor scrise din cadrul examenului maturitații. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018: Pana la acest moment au fost corectate 99% dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 46,97 la suta dintre elevi au obtinut media generala peste 5. La matematica, 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la romana 63,2%…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). UPDATE 16 martie, ora 17:00 Ministerul Educatiei…

- Rezultatele simularii examenului de Evaluare Nationala sunt asteptate, vineri, de catre cei aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a care au sustinut probele in perioada 5 - 7 martie. Examenul propriu-zis va avea loc in luna iunie.Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Simularile examenelor de Evaluare Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a au debutat luni, 5 martie, cu proba scrisa la limba si literatura romana. 2.436 de elevi caraseni s-au inscris pentru acest examen si 2.124 s-au prezentat in salile de testare. Pentru Evaluarea Nationala a elevilor…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, incepand de luni, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018. In 1.100 de scoli, insa,…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti vor da examen la matematica, miercuri la limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele.…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Vezi aici calendarul complet al simularilor pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2018 >> Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul oficial capitolele din materia pe care elevii trebuie sa o pregateasca. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi testati din capitolul Functii si nu vor avea nici probleme…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Elevii care trebuie sa susțina in acest an examenele de evaluare naționala și bacalaureat vor avea ocazia sa verifice cat de bine stau la capitolul cunoștințe. Simularile vor avea loc in luna martie, iar Ministerul Educației Naționale a anunțat exact cand.

- Considerati ca examenele elevilor buzoieni sunt prea multe, puse aiurea si prgrama incarcata? Spuneti-va clar parerea! Calendarul simularilor pentru examenele nationale pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a a fost publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Astfel, in perioada 5-7…

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Primii care isi vor testa cunostintele sunt elevii de clasa a VIII-a care sustin in acest an Evaluarea Nationala, simularea fiind programata in perioada 5 - 7 martie 2018.…

- Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie. Pentru…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea, in intervalul 19 - 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat. Sunt…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018 Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea,…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Mai multa vacanta pentru elevi. Cand va incepe anul scolar 2018/2019 MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online, a anuntat ministerul ...

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…