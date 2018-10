Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a programat, vineri, primul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta decizia Instantei supreme de a nu aplica noile reglementari privind formarea completelor de cinci judecatori. Pe 5 octombrie, Liviu Dragnea a depus in instanta o cerere, prin care…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru vineri primul termen in procesul intentat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, privind modul in care au fost formate completurile de 5 judecatori de la instanta suprema.

- Curtea de Apel București a stabilit pentru vineri primul termen in procesul intentat de președintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei Curți de Casație și Justiție, privind modul in care au fost formate completurile de 5 judecatori de la instanța suprema, scrie...

- Curtea de Apel Bucuresti va analiza azi cererea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de suspendare a deciziei Colegiului de Conducere a Inaltei Curti prin care s a stabilit cum vor fi compuse completele de 5 judecatori. Cauza se afla pe rolul Sectiei a VIII a contencios administrativ si fiscal din Curtea…

- Procesul lui Liviu Dragnea a fost deschis pe 5 octombrie 2018, iar Curtea de Apel Bucuresti a stabilit termen pe 26 octombrie. Asta in conditiile in care sectia de contencios-administrativ da foarte rar termene in doar trei saptamani atunci cand este vorba de anularea unor acte administrative. Dragnea…

- Decizie rapida a Curții de Apel București in procesul deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, impotriva Inaltei Curți de Casație și Justiție."Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru joi judecarea procesului deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei…

- Presedintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea de Apel Bucuresti amenda de 2.000 de lei primita din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), insa procesul a fost amanat pentru data de 23 noiembrie, scrie Agerpres.Vineri, la primul termen, instanta a stabilit…

- Liviu Dragnea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind constituirea completelor de cinci judecatori. Pana in prezent, nu a fost stabilit un termen de judecata, dosarul fiind inregistrat pe data de 5 octombrie. La instanta…