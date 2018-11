Stiri pe aceeasi tema

- La Sanislau, comuna de care apartin si satele Horea si Marna Noua, primarul Kardos Zoltan si Consiliul local sprijina sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Alaturi deBiserica si scoala, asa cum se cuvine. E bine ca macar altii au parte de un comportament normal al primariei si al Consiliului Local.…

- Autoritatile publice locale din Municipiul Sebes vor organiza joi, 25 octombrie 2018, o serie de manifestari dedicate Zilei Armatei Romane. La Petresti, incepand cu ora 11.15, vor fi depuse coroane de flori la monumentul comemorativ situat in curtea bisericii ortodoxe. Incepand cu ora 12.00, la monumentul…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat in vama Jimbolia un autoturism marca Mercedes, cautat de autoritatile din Marea Britanie. ”In data de 06.10.2018, ora 09.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia, judetul Timiș s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la frontiera,…

- Orice popor isi merita drumul in mersul istoriei. Ca roman, am o multime de motive sa fiu mandru ca fac parte dintr-un popor demn. Radacini nevazute mi-au hranit dragostea de pamantul natal. Este un miracol al dainuirii pe meleaguri binecuvantate de Dumnezeu. Apartin cu toata fiinta acelor oameni ...

- Furtuna Zorba da peste cap vacanțele turiștilor din Grecia. Autoritațile au emis cod roșu de furtuni in Creta, Peloponez, in insulele Ionice și in Attica, regiunea in care este localizata capitala Atena. A mai fost emis cod portocaliu in Tesalia și in insulele de langa Turcia. Vantul bate și cu 100…

- Decesul unui artist roman a alertat autoritațile din Marea Britanie. Un artist roman de circ, de doar 21 de ani, a murit in conditii misterioase, iar poliția din Anglia a deschis imediat un dosar pentru moarte suspecta.