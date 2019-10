Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea discutii cu reprezentantii USR pentru investirea guvernului.



"Mai avem discutiile cu reprezentantii USR maine, la ora 13,00", a precizat, joi, Orban, la Parlament.



El a adaugat ca se asteapta din partea USR sa continue ''drumul inceput impreuna in urma cu trei ani''.



"Am colaborat in Opozitie, fiind in batalia contra PSD, am colaborat in asigurarea succesului motiunii de cenzura si am incredere ca aceasta colaborare poate continua prin sustinerea investirii guvernului", a spus Orban.

…