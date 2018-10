Stiri pe aceeasi tema

- 1000 EURO am dat in aceasta dimineața in direct la Virgin Radio Romania unei ascultatoare care s-a prins CSAUD! Vezi acum pe Facebook reacția ei cand afla ca a caștigat: Așa a fost produs sunetul de la CSAUD care i-a adus Vasilicai din Contanța 1000 EURO:

- Judecatorul CSAUD pare decis sa schimbe sunetul pe care nimeni nu reușește pana acum sa-l ghiceasca la Virgin Radio Romania. Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț ți-au dat o dubla șansa sa spui CSAUD in direct la ora 8:30, acum ei au anunțat ca mai fac o runda fulger de CSAUD in direct imediat dupa...…

- Shurubel a lipsit joi dimineața din studioul Virgin Radio Romania. A avut invoire motivata, pentru ca a susținut proba practica pentru obținerea permisului. Cu mari emoții, dar și cu susținerea colegilor și a voastra, Shurubel a reușit parca imposibilul…a luat permisul din prima! Reușita a venit la…

- In cazul in care nu ai aflat inca, astazi am dat premiul CSAUD pentru a treia oara. Fericita caștigatoare a 1000 de EURO a fost Monica din București. Monica lucreaza in zona, iar in dimineața asta, dupa ce a aflat ca a caștigat, a trecut și pe la noi prin studio. Monica și-a sunat copilul,... View…

- Dupa 4 saptamani de framantari, Monica din București s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania. Vineri dimineața, 5 octombrie, ea a sunat prima și a dat raspunsul corect: „Cand invarți de cilindru și iese afara rujul”! Judecatorul a ridicat cartonașul verde și a validat raspunsul. Așa a fost produs zgomotul…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au reușit sa dea premiul la CSAUD, așa ca s-au decis sa creasca miza. Marți, la 08:30, premiul se dubleaza și poți sa pui mana pe 2.000 de euro in loc de 1.000 de euro cum era pana acum. Daca te-ai prins CSAUD la Virgin Radio Romania, intri in direct cu Bogdan,... View Article

- Pssst, hai sa iți spunem un secret! Joi și vineri, 20 și 21 septembrie, vei putea sa te inscrii ONLINE pentru o șansa la concursul CSAUD! Vei avea, din nou, o singura ora in care vei putea face asta, pe WhatsApp, la 0734 666 000. Stai cu urechile pe Virgin Radio Romania ca sa vezi cand... View Article