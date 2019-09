VINERI 13, ziua încărcată de cele mai negre superstiţii. De ce trebuie să te fereşti VINERI 13 este ziua in care se aglomereaza cele mai multe si mai inspaimantatoare superstitii. Este ceva de temut in celebra zi de Vineri 13? De ani si ani, oamenii si-au spus unii altora ca atunci cand ziua de Vineri pica pe data de 13 a unei luni, acea zi este nenorocoasa. Filme de groaza au fost numite dupa aceasta zi si statisticile ne arata ca exista un numar crescut de accidente pe data de Vineri 13 ale lunii. Dar de unde au tot aparut aceste informatii? Sunt ele sustinute de realitate sau oamenii se autosugestioneaza pentru ca "asa au auzit" fara sa puna la indoiala si sa se documenteze… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

