Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in Saptamana Luminata, ortodoxia sarbatorește Izvorul Tamaduirii, un mare praznic ce dateaza din a doua jumatate a primului mileniu creștin. Originea acestei sarbatori se afla in legenda unei minu...

- Izvorul Tamaduirii este o mare sarbatoarea inchinata Maicii Domnului. Nu are data fixe, fiind trecuta in calendar in vinerea din Saptamana Luminata. In aceasta zi, in toate bisericile se oficiaza slujbe de sfintire a apei, Agheasma Mica. Sarbatoarea aminteste de o minune petrecuta in apropierea Constantinopolului.…

- Nemtenii sint asteptati vineri, 3 mai, la bisericile care-si sarbatoresc hramul in ziua Izvorului Tamaduirii, cinstind-o prin rugaciuni pe Maica Domnului. In toate lacasurile de cult se va savirsi, dupa traditie, Aghiazma Mica, iar la unele manastiri au loc procesiuni cu icoanele facatoare de minuni.…

- Ortodocsii sarbatoresc in fiecare an, in prima vineri dupa Pasti, Izvorul Tamaduirii, un praznic inchinat Maicii Domnului. Credinciosii vin in aceasta zi la biserica pentru a lua parte la slujba de sfintire a apei, cunoscuta si sub numele de Aghiasma Mica, ce poate fi bauta tot timpul anului, nu ca…

- Daca inaintea Pastelui s-a marcat Saptamana Patimilor, in aceasta perioada, Biserica sarbatoreste Saptamana Luminata. In popor exista credinta ca, o data cu Invierea Domnului Iisus Hristos, se deschid portile raiului pentru sufletele pacatosilor retinute in prinsoarea iadului de la Adam si pana la cea…

- Prin Invierea Domnului Iisus Hristos din morti, cei din popor cred ca Raiul se deschide tuturor sufletelor retinute in prinsoarea iadului incepand de la Adam si pana la venirea Mantuitorului si ramane deschis de la Inviere pana la Duminica Tomei, relateaza Romania TV. • Lunea din Saptamana Luminata…

- CHIȘINAU, 29 mart– Sputnik. „Daca noi continuam cu avorturile, câteva milioane pâna acum din 1960, vom pieri ca popor. Ne aflam în declin demografic”, a atentionat Preafericirea Sa, fiind citat de basilica.ro. © Photo: Ortodox.md„Unic din prima secunda” – Marșul…