Se numeste Vinerea Pastilor, pentru ca este ultima vineri dinaintea Pastelui, Vinerea Patimilor, deoarece in aceasta zi a patimit si a fost rastignit Iisus Hristos, Vinerea Seaca, pentru ca multi romani au obiceiul de a posti post negru. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa crestina numite „Triduum Sacrum" din care face parte Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Dupa credinta crestina, in aceasta zi a fost rastignit si a murit pe cruce Iisus Hristos, pentru rascumpararea neamului omenesc de sub jugul pacatului stramosesc. Unii crestini tin in aceasta zi un post sever,…