Stiri pe aceeasi tema

- Catolicii din Spania participa in aceste zile la procesiuni, in asteptarea sarbatorii Pastelui. Mulți dintre ei au fost nevoiți sa infrunte vremea vitrega și ploaia, in timp ce autoritatile continua sa fie in alerta antiterorista.

- In Saptamana Patimilor va invitam la tradiționalul Concert de Pricesne pe care Primaria Turda și Casa de Cultura il organizeaza pe data de 23 aprilie la Biserica "Invierea Domnului" ( Micro... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Papa Francisc se roaga pentru catolicii din Franta si pentru locuitorii Parisului dupa incendiul care a devastat o parte din catedrala Notre-Dame, simbol al crestinismului si al poporului francez, relateaza dpa. "Papa Francisc este aproape de Franta, se roaga pentru catolicii francezi si pentru…

- In 2019, sarbatorile de Paște catolice vin cu o saptamana mai devreme fața de cele ortodoxe. Catolicii vor celebra sarbatoarea pe 21 aprilie, iar ortodocșii vor sarbatori Invierea Domnului pe 28 aprilie. Abia in anul 2025 va mai fi sarbatorita in aceeași zi de toata lumea, pe 20 aprilie, dar și in 2028,…

- Si catolicii din Moldova asteapta cu nerabdare vizita Papei Francisc in Romania de la sfarsitul lunii mai. Peste 600 de moldoveni s-au inscris deja intr-o lista intocmita de Episcopia Romano-Catolica din Capitala, care va organiza un pelerinaj la Iasi, acolo unde capul Bisericii

- Credincioșii romano-catolici vor intra, de maine, in perioada de reculegere și abstinența ce precede Invierea Domnului. Pentru ei, Miercurea Cenușii ... The post Romano-catolicii intra in Postul Pastilor appeared first on Renasterea banateana .

- Ed Sheeran s-a insurat cu iubita sa din copilarie, Cherry Seaborn, in cadrul unei ceremonii secrete oficializata pe proprietatea cantarețului, chiar inainte de Craciun. La nunta nu a fost invitata nicio vedeta, pe lista invitaților aflandu-se doar prieteni din școala, familia și un preot. O sursa apropiata…

- Ciobanii din Argeș vand carnea de miel mai ieftin decat anul trecut. Mai sunt doua luni pana la cea mai mare sarbatoare de peste an, Invierea Domnului. Si cum preparatele din carnea de miel sunt nelipsite de pe masa de Pasti, comerciantii, dar si taranii au inceput sa-si scoata la vanzare animalele…