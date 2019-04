Vinerea Mare. Ce înseamnă Vinerea Mare, ce se face și ce nu se mănâncă Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este considerata cea mai neagra zi din istoria creștinismului pentru ca Iisus Hristos a indurat chinuri de neimaginat in drumul Sau spre rastignire și moarte. Vinerea Mare din Saptamana Patimilor este considerata de toți creștinii zi de doliu. In aceasta zi, Iisus a fost rastignit pe cruce intre doi talhari și a murit pentru a aduce lumii mantuirea. Ce inseamna Vinerea Mare Arestarea, procesul și condamnarea lui Iisus de catre pretorul roman Pilat din Pont sunt consemnate in Evanghelii. Vinerea Mare, cunoscuta și sub denumirea de Vinerea Patimilor, Vinerea Paștelui,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

