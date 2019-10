Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a scris, joi, pe platforma de socializare Facebook, dupa ce guvernul pe care l-a condus a fost demis in Parlament, ca ii cere presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit „artizanul acestui haos”, sa „numeasca rapid un guvern capabil, daca are de unde”.

- Președintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Parlament, dupa demiterea Guvernului prin adoptarea motiunii de cenzura, ca este nevoie de o discutie in partid despre intrarea Vioricai Dancila in turul 2 la prezidentiale.Intrebat daca Dancila mai are acum sanse sa se califice…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- Doi parlamentari PSD, apropiati de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au semnat motiune de cenzura a PNL, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, noua parlamentari ai Opozitei - de la ALDE, PMP si ProRomania - au trecut de partea premierului Viorica Dancila, desi au semnat motiunea.

- Curtea Constitutionala nu a transmis oficial ca Viorica Dancila este obligata sa se prezinte in Parlament pentru restructurarea Guvernului. ”Ma scuzați ca intrerup programul obișnuit de crezut pe cuvant de onoare pentru o intrebare nevinovata: UNDE scrie in minuta CCR ca Dancila e obligata…

- Discutiile din sedinta Comitetului Executiv National al PSD se anunta unele tensionate. Dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca social-democratii iau in calcul restructurarea Guvernului in Parlament, unii lideri din teritoriu se opun acestei miscari.Inaintea sedintei CExN al PSD de…

- Criza politica guvernamentala declanșata de ieșirea ALDE de la guvernare dublata de refuzul președintelui Romaniei de a numi interimarii propuși de premierul Viorica Dancila este in plina desfașurare. Surse politice convergente susțin pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca premierul Viorica Dancila ar fi dat…

- Cozmin Gușa, patronul Realitatea TV, a primit propunerea de a reveni in PSD din partea Vioricai Dancila, anunța B1 Tv, care citeaza surse G4Media. Gușa, care a fost secretar general al PSD intre 2001 și 2003 in timpul guvernarii Nastase, a confirmat, pentru sursa citata, ca a fost ofertat de mai…