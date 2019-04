Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se raceste in urmatoarele doua-trei zile, arata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, temperaturile maxime vor cobori pana la 13 grade Celsius in Transilvania, urmand ca de saptamana viitoare temperaturile sa creasca pana la 22 de grade Celsius.

- Meteorologii anunta ca, in perioada urmatoare, o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana va avansa spre sudul, centrul si estul Europei. In tara noastra, concentratia particulelor de praf va fi redusa, depunerile putand fi observate, cel mai probabil, miercuri, in regiunile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 22 aprilie - 5 mai, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, in special de Paște și pe 1 Mai. Prognoza meteo pentru BANAT In prima zi a intervalului,…

- Meteorologii vin cu vesti proaste pentru urmatoarele doua saptamani. Vom avea parte de ploi zilnice in unele regiune si de o racire accentuata, fiind anuntate chiar si temperaturi sub pragul de inghet. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza valabila in perioada 8-21 aprilie…

- Astazi, s-ar putea sa picure in sud si pe la munte. Vantul va fi in continuare activ in sud-vest si in tinuturile estice, iar maximele ajung la 14 grade in sud si la 24 de grade in Campia de Vest. Ieri, cel mai cald a fost in Transilvania, potrivit stirileprotv.ro.Vremea in fiecare regiune a…

- In prima saptamana a lunii aprilie vor fi inregistrate temperaturi care vor depași pe alocuri 20 de grade Celsius, insa vor fi și zile in care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunța o vreme schimbatoare, cu precipitații restranse și intensificari ale vantului.In cea mai mare parte a…

- Temperaturile vor scadea semnificativ la nivelul intregii tari in perioada 19-21 martie si vor aparea si precipitatii predominant sub forma de ploaie, potrivit prognozei de specialitate pentru perioada 18 - 31 martie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres.Exceptand…

