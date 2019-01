Stiri pe aceeasi tema

- 'Pana in prezent, au fost arestati 25 la locul insurectiei', in nordul capitalei Caracas, 'si alti doi au fost arestati in alta parte', a declarat presei Diosdado Cabello, presedintele Adunarii Constituante, afiliata regimului. La orele 02.50 (06.50 GMT), un grup format dintr-un numar nedeterminat…

- Peste 20 de militari au fost arestati luni dupa ce s-au revoltat impotriva regimului condus de presedintele Nicolas Maduro in Venezuela, cu doua zile inainte de o manifestatie organizata la apelul opozitiei pentru a cere un guvern de tranzitie, relateaza AFP. "Pana in prezent, au fost…

- Autoritațile din Venezuela transmit ca 12 oficiali ai agenției naționale de securitate vor fi judecați pentru scurta detenție a liderului opoziției, a carui arestare a stârnit indignarea comunitații internaționale. Juan Guaido face tot mai multe eforturi pentru a denunța legitimitatea mandatului…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Caracas, 13 ian /Agerpres/ - Organizatia Natiunilor Unite a oferit vineri Venezuelei ajutoare in domeniile alimentar si medical, afectate de criza economica, informeaza AFP. Dupa o intalnire la Caracas cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro, coordonatorul ONU pentru Venezuela, Peter…

- Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere…

- De teama unei intervenții militare americane, in urma careia ar putea fi inlaturat de la putere, liderul de la Caracas, Nicolas Maduro, a invitat armata rusa pe teritoriul Venezuelei. Considerat un dictator care a...

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…