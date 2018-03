Vine primavara! Kim renunta la rachete

Stiri pe aceeasi tema

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- SUMARUl DIMINEȚII, 28 martie. Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 28 martie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Alunecare de teren masiva in Vrancea ! O alunecare de teren afecteaza doua commune din Vrancea: Jitia…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Dupa mai multe zile de speculatii privind calatoria oficialului nord coreean de rang inalt la Beijing, presa de stat chineza si cea nord-coreeana au confirmat, in noaptea dintre marti spre miercuri, ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a vizitat China, informeaza BBC News.

- Coreea de Sud a informat marti ca monitorizeaza cu atentie evenimentele care au loc in China, dupa ce surse diplomatice au declarat ca un inalt oficial nord-coreean se afla intr-o vizita la Beijing. Exista informatii neconfirmate ca ar fi vorba despre Kim Jong-un, dictatorul Coreei de Nord, scrie Reuters.

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca Nordul a acceptat propunerea sa de a organiza discutii la nivel inalt inter-coreene saptamana viitoare, scrie CNN potrivit News.ro . Ministerul Unificarii a transmis intr-o comunicat ca discutiile vor avea loc joi. Coreea de Sud a propus ca intalnirea sa aiba loc in…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- Seulul si Washingtonul au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice (JO), vor fi reluate in aprilie, insa vor fi scurtate cu o luna, in contextul ”dezghetului” diplomatic intre Phenian si Seul, relateaza AFP conform News.ro . Aceste manevre la scara…

- Consilierii de securitate din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la sfarsitul saptamanii trecute pentru a pregati posibila intalnire dintre liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, luni, Administratia Prezidentiala de la Seul.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un „examineaza situatia“ dupa decizia „extrem de curajoasa“ a lui Donald Trump de a accepta o intalnire istorica, a declarat ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-wha, intr-un interviu difuzat duminica in Statele Unite, scrie AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- E duminica seara, 11 martie! Bate un vanticel de primavara, iar mall-urile și cluburile sunt pline, se socializeaza. Mai ales pe Facebook! Intr-un studio, doua puștoaice de 11 ani, Lavinia Zamfir și Ioana Oncica, micile vedete ale școlii de canto „Next Star Studio”, condusa de cunoscuta soprana Anca…

- O serie de imagini realizate din satelit arata ca in Coreea de Nord s-a inceput construirea unor monumente pe locurile din care au fost lansate ultimele rachete balistice intercontientale. Imaginile au fost publicate de un al James Martin Center for Nonproliferation Studies, scrie Newsweek. Cele doua…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza Reuters."Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema", a declarat…

- Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters."Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele a spus…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a aparat decizia presedintelui american, Donald Trump, de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, subliniind faptul ca presedintele intelege riscurile care vin odata cu aceasta intalnire, scrie BBC .

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca este de parere ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a salutat retinerea Coreii de Nord in privinta tirului de rachete, transmite AFP.

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord. Ar fi prima intalnire fata in fata dintre liderii celor doua tari. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate.…

- O eleva din Viseu de Sus a fost gasita spanzurata in dimineașa zilei de 9 martie. Fata, care era in clasa a X-a și avea 16 ani, ar fi suferit din dragoste. O eleva de 16 ani a liceului din Viseu de Sus, județul Maramureș, a fost gasita vineri dimineata de catre mama sa spanzurata. “In dimineata zilei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru weekendul 10-11 martie 2018. Temperaturile vor ajunge și pana la 18 grade. Prognoza meteo 10 martie 2018 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in intervalul anterior, astfel incat in cea mai mare parte a țarii, vremea va deveni deosebit de calda pentru…

- Zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost expuse la aceeași substanța folosita pentru otravirea spionului rus. Cazul capata tot mai multa amploare, iar oficialii britanici au anunțat ca vor raspunde “in mod corespunzator”, daca se dovedește ca un stat este implicat in otravirea…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat sa se intalneasca, pana in luna mai, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. Cei doi vor avea discuții legate de programele nord-coreene nuclear si balistic. Discuțiile au fost...

- Donald Trump a acceptat invitatia din partea liderului nord-coreean, Kim Jong-un, de a organiza o intalnire fara precedent pentru a discuta despre viitorul programului nuclear, informeaza The Guardian .

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- Coreea de Nord este dispusa sa inceapa discutii directe cu Statele Unite, anuntul venind dupa ce o delegatie importanta de la Phenian a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian. Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele dintre SUA…

- Aparitie-soc in timpul meciului de hochei dintre echipa Coreei Unite si Japonia: un imitator la liderului de la Phenian a urcat in tribuna in care se afla grupul de majorete, dupa care a inceput sa danseze si sa faca cu mana spre spectatori. Barbatul care seamana izbitor cu dictatorul nord-coreean …

- In primul sau discurs despre starea natiunii, Donald Trump a adus in discutie, printre altele, Loteria Vizelor si inchisoarea Guantanamo Bay. Prezent in Congres, liderul de la Casa Alba a facut referire – la implinirea unui an de mandat – la Loteria Vizelor, programul prin intermediul carora romanii…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Nici bine nu s-au instalat la Palatul Victoria prim-ministrul Dancila si noii ministri, ca despre echipa guvernamentala condusa – in premiera pentru Romania – de o femeie s-a aflat ca renunta la SPP, Serviciul menit a conferi protectie demnitarilor statului. Hotararea e vazuta de multi ca o reactie…

- Contribuabilii americani vor trebui sa plateasca aceasta suma exorbitanta pentru inlocuirea a doua din cele cinci frigidere existente la bordul avionului pe care il foloseste Donald Trump. Intrate in serviciu in 1990, frigiderele au fost estimate prea vechi pentru a mentine alimentele proaspete. Insa…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, ca nu renunta la planul de a construi un zid la granita dintre SUA si Mexic, iar Mexicul va plati "direct sau indirect" pentru acest proiect, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Foțele aeriene ale SUA au trimis șase bombardiere B-52, capabile de transport nuclear, și 300 de aviatori in teritoriul Guam, la o zi dupa ce Kim Jong-un, liderul comunist al Coreei de Nord, l-a catalogat pe președintele american, Donald Trump, drept „nebun”.

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectand-o insa dupa cateva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sambata in statul american Hawaii si intr-un context de alerta ridicata din cauza provocarilor…

- Donald Trump nu renunta la planul sau de a inchide programul Loteria Vizelor. Intr-un discurs in fata celor mai importante figuri ale Partidului Republican, presedintele american a caracterizat programul drept un dezastru, scrie Digi24.ro.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Kim Jong-un le-a comandat oamenilor de știința nord-coreeni sa construiasca cea mai mare racheta din arsenalul regimului, care sa fie pregatita de lansare la 9 septembrie 2018, potrivit unui dezertor. In aceasta zi se vor sarbatori 70 de ani de la inființarea republicii. Dezertorul, care acum s-ar…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Autoritațile sud-coreene au confiscat o a doua nava suspecta ca furniza petrol Coreei de Nord, incalcand sancțiunile internaționale, spun oficialii citați de BBC News. Vasul Koti sub pavilion panamez este ținut intr-un port langa orașul Pyeongtaek. Acesta este a doua nava interceptata de suc-coreeni…