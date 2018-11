Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura medie multianuala a lunii noiembrie nu mai depaseste 8 grade Celsius decat, poate, in zona litoralului, in timp ce la nivel de precipitatii acestea vor fi in usoara crestere fata de octombrie, reiese din prognoza meteorologica a perioadei analizate, publicata de Administratia Nationala de…

- Roxana Bojariu, sefa sectiei de Climatologie din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, a declarat ca ne asteapta o iarna cu fenomene meteo extreme. Aceasta a explicat ca vremea calda, aproape de vara, la inceputul acestei luni, se inscrie in modelele de fenomene extreme care se petrec in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in noiembrie, ultima luna de toamna a anului 2018. Potrivit specialistilor, treptat, spre sfarsitul lunii, lapovita si uneori ninsoarea anunta sosirea iernii. Situata la hotarul dintre toamna si iarna, luna noiembrie mai pastreaza,…

- Vremea se va mentine, in general, calda pe parcursul urmatoarelor patru saptamani, valorile termice situandu-se in limitele climatologice normale ale perioadei, reiese din prognoza speciala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 15 octombrie - 12 noiembrie 2018,…

- Luni a cazut prima ninsoare la Balea-Lac, iar turiștii s-au putut bucura de primii fulgi de zapada din aceasta toamna. Meteorologii au declarat ca, in cursul noptii urmatoare, lapovita si ninsoarea vor fi chiar mai abundente. Potrivit reprezentantilor Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor scadea în continuare la Cluj, în acest sfârșit de saptamâna.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 13 grade Celsius. De asemean, cerul va fi parțial înnorat.Sâmbata,…

- Toamna a venit doar din punct de vedere calendaristic. In realitate, temperaturile vor indica zilele acestea o vara veritabila, chiar caniculara in sudul Romaniei, unde se vor inregistra, sambata și duminica, 35 – 36 de grade Celsius, scrie Mediafax.„Toamna incepe cu o vreme deosebit de calda,…