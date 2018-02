Vine GERUL! Prognoza meteo pentru week-end

Stiri pe aceeasi tema

- Doar un pic ne fenteaza iarna , așa, sa ne dea impresia ca vrea sa plece… La inceputul saptamanii viitoare vremea se mai incalzeste puțin iar soarele va miji ușor, dandu-ne speranța ca vom scapa de iarna. Dar, la sfarșitul saptamanii frigul se intoarce cu minime de – 15 grade la Abrud și Arieșeni. Maximele…

- Vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Duminica, in Capitala va ploua slab, iar noapte vor fi precipitatii mixte.Duminica, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru…

- In cea mai mare parte a tarii, vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data din an, potrivit ANM.

- In urmatoarele zile sunt asteptate noi ninsori, in munte insemnate cantitativ, iar temperaturile ar putea cobori pana la -10 grade. MARTI. Vremea va deveni predominant inchisa. In cursul zilei se vor semnala precipitatii in general slabe, mai ales sub forma de ploaie in vestul si sud-vestul tarii si…

- Vremea se mai incalzeste usor in urmatoare zile, in judetul Alba. Maximele ajung pana la 5 grade, respectiv 6-7 grade, in weekend. Vor fi insa cateva zile in care sunt posibile ploi sau ninsori. De asemenea, pe timp de noapte, va fi in continuare frig, cu minime sub zero grade. La munte, temperaturile…

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- Saptamana care urmeaza vine cu temperaturi peste media normala din aceasta perioada. Vom avea maxime cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius. Se anunța zile ploioase dar și ninsoare. Luni, 5 februarie Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; o aversa de ninsoare Sebeș: minime…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 2-4 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. Vezi cum va fi vremea pana pe…

- Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei.

- PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal in rest. PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: In aceasta luna, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice si de sud, iar in primele ore si in vest, innorarile vor persista si, pe arii restranse, vor cadea precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie.

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile. Se pare ca vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vom avea parte și de precipitații abundente. Vremea in FEBRUARIE 2018 Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal. Daca media…

- Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice si partial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului si noaptea potrivit ANM. MIERCURI In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei in Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si izolat in restul teritoriului

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile…

- Capriciile iernii se fac simțite din ce în ce mai mult. Meteorologii au emis Cod Galben de lapovița și vânt puternic. Avertizarea intra în vigoare în aceasta noapte și se va menține pâna joi seara, scrie publika.md Precipitații puternice vor fi înregistrate…

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 15-28 ianuarie, in regiuni din tara. In Transilvania, inceputul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, geroasa in dimineața de 16 ianuarie. Apoi, pana in 22 ianuarie valorile termice, in creștere semnificativa,…

- Vremea se va mentine rece in majoritatea zonelor, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in dealurile sudice. LUNI Innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil…

- Vremea va fi geroasa dimineata si noaptea, local, in nordul, nord-estul si centrul tarii, precum si in Subcarpatii Getici. In regiunile sudice si sud-estice vor fi innorari si local va ninge slab.

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si in extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 7 grade, usor mai scazute in estul Transilvaniei.

- Vremea a inceput sa fie fitoasa! Cand vrem soare nu ne da, cand vrem zapada, nu avem! Astazi avem parte de o zi de ianuarie minunata, de parca am fi in luna martisorului, nu in mijlocul iernii. In loc sa ne dam cu sania, ne plimba prin parc sub razele soarelui! Maxima zilei este de 14 grade, iar minima…

- Dupa cea mai calduroasa noapte de Revelion, cu maxime de 11 grade, vremea incepe sa se raceasca. Vor aparea precipitatii, iar temperaturile scad simtitor, insa nici vorba de ger, asa cum e traditia de Boboteaza.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Cerul va fi temporar noros; in prima parte a zilei vor mai fi ninsori slabe local in zonele montane, precipitații mixte pe arii restranse in Maramureș, estul Transilvaniei și dealurile subcarpatice din Moldova, in timp ce in sudul țarii vor fi posibile ploi slabe, izolate.

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Banat, vremea va fi…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii, incepand de marti, exceptand Dobrogea, unde se vor semnala pe spatii restranse. Va ploua inclusiv la Bucuresti.

- PROGNOZA METEO REVELION. Directorul ANM a anuntat cum va fi vremea la inceput de an PROGNOZA METEO REVELION. Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a explicat la Romania TV ce fel de vreme vom avea de Revelion si la inceputul anului viitor. PROGNOZA METEO REVELION. „Vom incheia acest an…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- Vremea va fi calda și in urmatoarele zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa, spre sfarsitul anului, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din…

- Vremea va fi mai calda în urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pâna la 13 grade Celsius în unele zone ale tarii, însa spre sfârsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, în timp

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- PROGNOZA METEO. Vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor. Luni, cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si mai mult noros in restul teritoriului, iar in sud si sud-vest precipitatiile vor fi pe arii relativ extinse. Si la Ploiesti a inceput sa ninga duminica seara. PROGNOZA METEO…

- Vremea va fi anormal de calda la inceputul acestui weekend in mai multe regiuni din țara. De duminica insa, vremea se va raci, iar ninsorile vor aparea. Pe de alta parte, 15 judete din jumatatea de vest a tarii sunt sub atentionare cod galben de vant si ploi, pana sambata, la ora...

- Astazi se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat se va produce ceața slaba. Vantul va sufla din sud- vest slab la moderat.In nordul Moldovei maximele termice vor fi de +7..+10°C, in centrul tarii se vor inregistra +8..

- VREMEA IN WEEKEND Sambata – IN TARA Vremea se va raci in vest si nord, dar se va mentine deosebit de calda in restul tarii. Ziua cerul va fi variabil, cu innorari si ploi in jumatatea vestica a teritoriului. Seara si noaptea aria nebulozitatii se va extinde si va ploua moderat cantitativ in sud si est,…

- Desi valorile termice vor fi in scadere, vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 12 grade, iar cele minime intre -4 si 6 grade. Cerul va fi temporar noros.

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Vremea se racește in weekend-ul care urmeaza. Duminica sunt așteptate temperaturi maxime de 2 – 3 grade Celsius, in mai multe localitați din județ. Cu toate acestea, vineri și sambata maximele urca la valori de 9 – 10 grade Celsius. La munte, temperaturile minime vor atinge, duminica, -11 grade Celsius,…

- In nordul, centrul si estul tarii vor mai fi innorari, mai ales in cursul zilei, dar numai izolat vor fi precipitatii slabe, fulguieli in Carpatii Orientali si precipitatii mixte in Maramures, estul Transilvaniei si nordul Moldovei.

- Documente atasate: Prognoza meteo pentru zilele urmatoare MUNTENIA In primele doua zile ale intervalului, temperatura aerului va fi in scadere pana la valori ale maximelor, in medie regionala, ce se vor situa in jurul a 5 grade. Minimele termice vor fi in scadere pana spre mijlocul acestei…