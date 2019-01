Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat ca in ziua in care s-au implinit 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu Romania s-au inregistrat cele mai mici temperaturi din istoria Romaniei pentru o zi de 1 decembrie, cel puțin de cand se fac masuratorile meteo. Luna decembrie a inceput cu temperaturi extrem de scazute,…

- Vremea deosebit de rece se va menține in toata Romania pana duminica. Țara noastra a devenit, in ultimele zile, polul frigului, inregistrandu-se cele mai scazute temperaturi din intreaga Europa.

- Gerul pune stapanire pe Romania! O alerta de ger puternic a fost emisa de specialistii Severe Weather Europe, iar proiectiile arata ca in Romania va fi deosebit de frig in zilele imediat urmatoare, urmand a se inregistra -12, chiar si -16 grade Celsius. Va fi extrem de frig in toata țara. Vineri noapte,…

- Este alerta de ger extrem in aproape toata tara. Temperaturile au coborat pana la minus 17 grade, insa din cauza vantului puternic, s-au resimtit chiar si minus 26. Zapada depusa ieri a inghetat. In Capitala, abia s-a putut merge pe trotuare.

- Gerul a facut, deja, doua victime in Romania. Un barbat a fost gasit fara suflare in parcul din Sfantu Gheorghe, iar altul a ajuns la spital in șoc hipotermic. Totul din cauza faptului ca in oraș termometrele au aratat minus 5 grade Celsius. Mai mult, in Miercurea Ciuc, temperatura a fost de minus 10…

- Gerul a facut noaptea trecuta doua victime. Un barbat a fost gasit mort in parcul din Sfantul Gheorghe, iar altul a fost luat de ambulanta in soc hipotermic. Au fost minus 5 grade in oras si chiar minus 10 grade la Miercurea Ciuc, iar temperatura a scazut in 24 de ore cu peste 20 de grade.

- Vremea din România se va afla, în urmatoarea luna si jumatate, în zona de confluenta a doi factori climatologici, respectiv furtunile din Oceanul Atlantic si Marea Mediterana, ce aduc valori termice mai ridicate si umezeala, si o masa de aer

- In noptile senine, frigul este adesea patrunzator, iar bruma si inghetul la sol sunt fenomene des intalnite. Masele de aer umed si cele reci continentale ce se deplaseaza dinspre Campia Rusa se intalnesc adesea deasupra tarii noastre astfel ca vremea se mentine inchisa si umeda zile de-a randul, scrie…