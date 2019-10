Vine frigul. Colterm începe să bage căldură în caloriferele timișorenilor Vești proaste aduse de meteorologi. Incepand de maine, vremea se schimba radical. In condițiile in care termometrele vor arata și 4 grade Celsius pe timpul nopții, la Timișoara, și cel mult 17 grade Celsius ziua, Colterm a luat decizia de a incepe sa dea drumul la caldura in caloriferele abonaților. Reprezentanții societații informeaza ca incepand […] Articolul Vine frigul. Colterm incepe sa bage caldura in caloriferele timișorenilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

