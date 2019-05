Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a luat act de propunerea anunțata de Partidul Democrat din Moldova și anunța ca urmeaza sa o prezinte spre analiza și decizie Consiliului Republican al partidului. © Sputnik / Miroslav Rotari Ultima ora: PDM invita la…

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Biroul Politic al Partidului Democrat din Moldova (PDM) a mandatat astazi, 31 mai, conducerea PDM ca sa invite PSRM la discuții cu privire la o viitoare colaborare parlamentara ” care sa aiba la baza asteptarile si prioritatile cetatenilor”.…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova anunta ca a luat act de propunerea Partidului Democrat privind formarea unei majoritati parlamentare si urmeaza sa o prezinte spre analiza si decizie Consiliului Republican al Partidului.

- Partidul Democrat din Moldova va întreprinde mai multe acțiuni pentru a nu admite ca țara sa intre în criza pe termen lung și ca sa evite alegerile anticipate. Anunțul a fost facut de catre purtatorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gamurari, dupa ședința Biroului Permanent…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…

- Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova (CEC) a aprobat duminica rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 24 februarie si a anuntat cate mandate ar reveni fiecarui partid care a intrat in Parlament, informeaza Radio Chisinau. Astfel, in viitorul Parlament al Republicii…

