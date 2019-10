Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizează că nu am avut aşa ceva în ultimele decenii Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10 si 26. de la 529 euro/persoana Meteorologii niponi prognozeaza ca taifunul Hagibis ar putea fi cel mai distrugator fenomen de acest fel dupa anul 1958, atunci cand peste 1.200 de persoane au decedat in Japonia din cauza unui taifun masiv.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters.

