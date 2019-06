Vine amnistia fiscală! DOCUMENTUL lui TEODOROVICI Peste 2.700 de companii, care insumeaza 255.000 de salariați, ar putea beneficia de amnistie fiscala, conform unui document prezentat de ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici. Cele mai multe, 2.633, provin din sectorul privat. "Sectorul economic privat va fi principalul beneficiar. Cadrul legislativ propune un plafon de un milion de lei și imparțit intre persoane fizice și juridice. Ordonanța se refera la masuri de restructurare a obligațiilor restante la 31 decembrie 2018, pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazat pe un plan de restructurare, plata eșalonata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare ministru are obligatia sa se incadreze in bugetele alocate si sa se asigure de cresterea veniturilor si scaderea cheltuielilor, iar daca nu o face, poate sa primeasca o amenda de pana la 100.000 de lei, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ca ministru de Finanţe cred că…

- Comisia Europeana avertizeaza ca Ordonanta 114 a afectat stabilitatea financiara din Romania si recomanda Guvernului sa protejeze Pilonul II de pensii si sectorul bancar, in contextul in care noua lege a pensiilor este un pericol pentru sustenabilitatea finantelor publice.

- Sorana Cirstea, locul 93 WTA, a ratat, vineri, calificarea in finala turneului de categorie WTA International de la Nurnberg, informeaza News.ro.Citește și: Andre Villas-Boas ar vrea sa fie antrenor la Olympique Marseille: 'Am avut deja contacte cu cei de la Marseille in 2013' Sorana…

- „(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor…

- Ministrul Dezvoltarii Daniel Suciu a declarat ca „ordonanta taximestristilor” – care va bloca de maine transportul alternativ de persoane in Romania – nu are ca scop interzicerea Uber. In plus, Suciu i-a indemnat pe taximetristi sa nu faca „exces de zel” in relatiilor lor cu soferii de ride-sharing.…

- E. Teodorovici: Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva Foto gov.ro Guvernul are în plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie - anunta ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. El spune ca a cerut ANAF sa creasca gradul de colectare, pentru…

- Vești bune pentru romanii cu datorii la Fisc. Aceștia ar putea fi iertați luna urmatoare de datorii. Potrivit unor surse, ministerul Finanțelor are in lucru o ordonanța de urgența pentru acordarea...

- „Este un zvon, asa ceva nu se intampla. Nu verifica acasa nimeni pe nimeni. Este o simplificare a sistemului incepand cu anul trecut, nu mai este acea decizie pe care ANAF o trimitea si care costa foarte mult, se face o declaratie de autoimpunere de catre contribuabil, iar lucrurile merg mai departe…