Vindecarea orbului din Ierihon Evanghelistul Luca XVIII,35 43 ne spune in aceasta Duminica, ca Iisus vindeca un orb care cersea pe drumul ce ducea in orasul biblic Ierihon.Vestea s a raspandit cu iuteala si era forfota mare, incat si acest suferind aude ca pe acolo trece Mesia.Bajbaind ajunge in ,,multimea care trecea" si striga din rasputeri: ,,Iisuse, Fiul lui David, fie Ti mila de mine " Lumea deja il cunostea si se saturase de cersitul lui, de aceea a inceput sa l certe, dar el si mai tare se ruga.Si spre nedumi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

