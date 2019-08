Vincze Lorant (FUEN): Festivalului Intercultural 'ProEtnica' a devenit un reper important pentru minorităţile din România "As dori sa felicit organizatorii pentru ca au perseverat, iar Festivalul 'ProEtnica' a devenit un reper important pentru minoritatile din Romania si a fost un prilej pentru noi de a face parte din sustinatorii proiectului. Astfel invita toti membrii nostri sa participe la Tabara de Vara care insoteste Festivalul 'ProEtnica' si mai multi au fost interesati an de an la propunerile care vin din partea FUEN. (...) Festivalul 'ProEtnica' e un punct de intalnire. Acest festival ne da ocazia sa ne intalnim, ca grupurile minoritatilor sa fie impreuna, sa isi prezinte traditiile, dansurile, dar ma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

