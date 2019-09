Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul belgian Vincent Kompany, component al echipei Anderlecht Bruxelles, accidentat miercuri in Cupa Belgiei, va fi absent la urmatoarele doua meciuri ale primei reprezentative a tarii sale in preliminariile EURO 2020, scrie AFP. Fostul capitan al celor de la Manchester United nu va putea juca pentru…

- Englezii amenința ca vor ieși de pe teren la urmatorul atac rasist. Raheem Sterling (24 de ani) a fost iar agresat la meciul de sambata pe Wembley, caștigat 5-3 cu cei din Kosovo, de un suporter bulgar. Fenomenul rasismului pe stadioanele de fotbal capata din ce in ce mai mare amploare. ...

- Preliminariile EURO 2020 continua cu meciuri din grupele C, E, G și I, astazi, incepand cu ora 19:00. Azerbaijan și Croația deschid ziua, iar de la ora 21:45 se vor disputa celelalte noua partide, printre care Irlanda de Nord - Germania. Nemții pot urca pe primul loc in grupa, daca inving liderul. Runda…

- Aaron Wan-Bissaka (21 de ani), fundasul dreapta de la Manchester United, s-a accidentat si a fost scos din lotul nationalei Angliei pentru meciurile cu Bulgaria si Kosovo, din preliminariile EURO 2020, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il atenționeaza pe Klaus Iohannis: Au trecut…

- Tricolori GHINION… Vasluianul David Maftei (15 ani) s-a accidentat si nu va mai lua parte la actiunea echipei nationale de fotbal a Romaniei – Under 16, care are programate doua meciuri de pregatire. Micii “tricolori” vor disputa o “dubla” impotriva echipei similare a Ciprului. Jucatorul Viitorul Constanta,…

- Real Madrid va debuta sambata in noul sezon din La Liga, de la ora 18:00, cu Celta Vigo. Mijlocașul belgian Eden Hazard, 28 de ani, s-a accidentat și rateaza startul sezonului Celta Vigo - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 18:00. Meciul va fi in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom…

- Florin Gardoș (30 de ani) a suferit o noua accidentare teribila. Fundașul central al Craiovei s-a lovit in meciul caștigat cu Sabail, scor 3-2, și nu va mai juca in 2020. Seria ghinioanelor continua pentru Florin Gardoș. Reprimit in lotul Craiovei dupa un imprumut la Iași, fundașul central trecut pe…

- Selecționerul Cosmin Contra i-a asigurat pe cei de la Anderlecht ca Alex Chipciu, extrema in varsta de 30 de ani, poate juca foarte bine și ca fundaș dreapta. Imprumutat de Anderlecht la Sparta Praga sezonul trecut, Alex Chipciu poate avea o șansa acum la echipa antrenata de Vincent Kompany. Pe un post…