Vin vremuri groaznice pentru un sector întreg din economie Iata integral argumentatia lui Chisalita: Pe piața de gaze naturale sunt introduse tarifele de licențiere stabilite la un nivel de 2% din cifra de afaceri realizata de aceștia din activitațile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Astfel, operatorii licențiați in gaze sunt nevoiți sa achite in anul 2018 o diferența la tariful de licențiere platit dupa vechea metodologie (care pentru gaze nu era raportata la cifra de afaceri), pana la nivelul de 2% din cifra de afaceri realizata in anul 2018. Respectiv, se ajunge in situația in care producatorii, importatorii, operatorii de inmagazinare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

