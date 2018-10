Vin vremuri grele. Trebuie luate măsuri de AUSTERITATE! FMI a avertizat recent ca datoria publica a Romaniei creste constant din 2009 incoace, estimand ca va depasi 37% din PIB la sfarsitul acestui an, atingand valoarea de 350 miliarde de lei la sfarsitul anului, lucru care, in opinia economistilor ar putea aduce masuri de austeritate. Chiar daca aceste masuri nu vor putea fi aplicate imediat, reducerea cheltuielilor bugetare (cele din cauza carora statul s-a imprumutat nu mai putin de 7 miliarde de euro in primele sase luni din 2018) ar putea fi facuta incepand din 2019, prin incetinirea cresterii salariilor bugetarilor in paralel cu reducerea numarului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

