Petroliștii mai anunța scaderea dramatica a investițiilor in producția de gaze, aratand ca prețul reglementat risca sa reduca cu pana la 50% fondurile disponibile pentru investiții in proiecte de gaze. Mai mult, membrii asociației prognozeaza concedieri, aratand ca unele companii au semnalat deja o reducere a personalului de pana la 75% in viitorul apropiat. Comunicatul complet al ROPEPCA: Asociația Romana a Companiilor de Explorare și Producție Petroliera (ROPEPCA) atrage atenția opiniei publice cu privire la consecințele negative pe care prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.…