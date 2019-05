Vin vremuri grele pentru firmele din România! Infiintarea de noi companii, dar si mentinerea celor deja existente ar putea deveni astfel o adevarata provocare pentru antreprenori, daca acestia vor fi obligati la mai multa birocratie si la blocarea unor sume de bani. Specialistii avertizeaza ca firmele, mai ales cele la inceput de drum, risca sa nu isi mai poata desfasura activitatea, fiind sub amenintarea dizolvarii. In acelasi timp, sunt descurajate initiativele antreprenoriale. Florin Jianu - presedintele CNIPMMR: „Acesta propunere reprezinta o aberatie in sine, pentru ca nu poti sa obligi fiecare firma care se infiinteaza sau firmele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

